Découvrez les nouvelles offres mobiles de l’opérateur RED by SFR !

L’opérateur RED by SFR lance aujourd’hui de nouvelles offres RED, sans engagement, à prix réduit jusqu’au 1er mars, 23h59 ! De 5Go à 130Go, de 5€ à 25€ par mois, il y en a pour tous les goûts ! Nous vous les présentons dans cet article.

Le forfait RED 5Go à petit prix

L’opérateur RED by SFR propose un forfait RED à petit prix pour profiter de 5Go d’Internet chaque mois en France ainsi que 6Go supplémentaires pour que vous restiez connecter lors de vos déplacements au sein de l’UE ou dans les DOM ! Vous pourrez aussi bénéficier de l’illimité pour l’ensemble de vos communications depuis ces destinations. Notez que vos appels depuis la France seront illimités également vers les numéros des DOM, hors Mayotte. Le tarif de ce forfait RED 5Go s’élève à 5€/mois.

Les forfaits 60Go et 100Go à prix réduit

Pour les internautes gourmands, RED by SFR met en avant deux forfaits RED en réduction. Le forfait RED 60Go est au prix de 13€/mois au lieu de 15€ et le forfait RED 100Go coûte la somme de 15€/mois au lieu de 20€. Vous pouvez ainsi chaque année faire l’économie de 24€ avec le forfait 60Go ou de 60€ avec l’offre 100Go !

Les garanties offertes par le forfait RED 60Go sont les suivantes :

60Go d’Internet en France + 9Go supplémentaires utilisables depuis l’UE et les DOM

utilisables depuis l’UE et les DOM Depuis la France : appels illimités vers la Métropole et les DOM (hors Mayotte), SMS et MMS illimités vers la Métropole

Depuis l’UE et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

Le forfait RED 100Go, quant à lui, propose :

100Go d’Internet en France + 12Gosupplémentaires utilisables depuis l’UE et les DOM

utilisables depuis l’UE et les DOM Depuis la France : appels illimités vers la Métropole et les DOM (hors Mayotte), SMS et MMS illimités vers la Métropole

Depuis l’UE et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

Le forfait RED avec le plein de data et la 5G à 25€/mois

Amateurs de data et de 5G, vous allez être conquis par ce forfait mobile RED : 130Go d’Internet en 5G pour la somme de 25€/mois au lieu de 30€ ! Cette offre vous permet d’appeler et d’envoyer des messages (SMS/MMS) sans compter depuis la Métropole, mais aussi depuis l’UE et les DOM. Concernant l’enveloppe data, vous bénéficiez de 15Go en plus des 130Go d’Internet, dédiés à votre connexion lorsque vous voyagezau sein de l’Union européenne ou dans les DOM !

En résumé, l’offre RED 130Go c’est :