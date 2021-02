Xiaomi Mi 11 contre iPhone 12, lequel est le meilleur ?

Vous avez décidé de vous offrir le dernier smartphone qui embarque toutes les technologies les plus innovantes, mais hésitez entre l’iPhone 12 d’Apple et le nouveau Xiaomi Mi 11 lancé tout récemment par le constructeur chinois ? Voici quelques éléments de différenciation qui devraient vous aider à faire votre choix, selon vos besoins.

Xiaomi Mi 11 ou iPhone 12 ?

Commençons par le côté esthétique. C’est un peu l’affaire de chacun, mais il est tout de même intéressant de noter que beaucoup apprécient le design de l’iPhone 12 qui reprend les grandes lignes de l’iPhone 4 et 5 avec un look résolument moderne. Il profite aussi d’une protection renforcée contre les chutes et les rayures de face, comme de dos. Les lignes du Mi 11 sont plus classiques même si on note la présence d’un écran qui présente la particularité d’être incurvé sur les 4 bords alors que celui de l’iPhone 12 est totalement plat. Pour ceux qui pensent qu’avec autant de bords incurvés, les mauvaises manipulations seront nombreuses, Xiaomi semble proposer une solution efficace limitant ainsi les erreurs. L’iPhone 12 est le plus fin des deux avec 7,4 mm d’épaisseur contre 8,1 mm pour le mobile chinois. C’est aussi le plus léger avec seulement 162 grammes contre 196 pour le Mi 11.

Pour l’écran, choisissez votre camp : HDR10+ ou Dolby Vision

L’écran du Xiaomi Mi 11 mesure 6,81 pouces, soit l’un des plus grands du marché actuellement, avec une définition maximale de 1440x3200 pixels sur une dalle AMOLED compatible HDR10+ et ayant une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Du côté de l’iPhone 12, on peut compter sur un écran Super Retina OLED de 6,1 pouces avec une définition moindre, de 1170x2532 pixels à 60 Hz, mais supportant la norme Dolby Vision. Il est certifié IP68 donc étanche ce qui n’est pas le cas officiellement du Xiaomi Mi 11. Ils sont tous les deux compatibles avec la 5G et disposent du Wi-Fi 6, mais notez que le Mi 11 va plus loin avec une compatibilité Wi-Fi 6E autorisant des débits nettement supérieurs. Le mobile Xiaomi dispose, en plus, d’un port infrarouge afin de le transformer en une télécommande universelle pour piloter vos appareils audio et vidéo, dont la TV.

Une question de RAM ?

L’iPhone 12 profite de la dernière puce Apple, l’A14 Bionic avec 4 Go de mémoire contre le Qualcomm Snapdragon 888 et 8 Go de RAM pour le Mi 11 avec une capacité de stockage de 128 ou 256 Go non extensibles à l’image de l’iPhone 12 qui est encore et toujours bloqué de ce côté sans possibilité d’ajouter une carte mémoire, mais proposé en 64, 128 ou 256 Go selon le budget qu’on veut bien lui consacrer. La batterie du Mi 11 est nettement plus conséquente que celle intégrée sur l’iPhone 12 puisqu’elle a une capacité de 4600 mAh contre 3150 mAh avec, en plus, la possibilité de charge rapide à 55 Watts en mode filaire, 50 Watts sans fil et de proposer la charge inversée. L’iPhone 12 se charge plus lentement, dispose aussi d’une possibilité de charge sans fil à 7,5 Watts avec un système universel Qi ou à 15 Watts avec l’accessoire Apple MagSafe, mais ne propose pas la charge inversée.

Des configurations photos déséquilibrées et des possibilités vidéo très poussées

Enfin, pour les photos, l’iPhone 12 est équipé de deux capteurs de 12 mégapixels avec un objectif grand-angle capable de filmer avec une définition Ultra HD à 60 images par seconde avec le format Dolby Vision. Pour sa part, le Mi 11 embarque un nouveau capteur de 108 mégapixels, un objectif de 13 mégapixels pour le grand-angle et un dernier capteur de 5 mégapixels. Notez qu’il propose plusieurs modes d’enregistrement vidéo avec des possibilités inédites comme la fonction Magic zoom qui sert à créer un effet agrandissant de l’arrière-plan, Freeze Frame afin de mettre en pause une partie de l’image, Parallel World qui filme à la manière d’un kaléidoscope, Time Freeze pour marquer certains points de la séquence avec des arrêts sur image, Night Timelapse pour faire des scènes de nuit en Timelapse et Slow Shutter pour donner un arrière-plan artistique à vos portraits. Notez aussi que le Mi 11 dispose des modes Night Mode non seulement sur le capteur principal, mais également sur celui de l’ultra grand-angle et sur le capteur frontal ce qui est assez rare, car la plupart des constructeurs se contente d’un seul objectif pour cette fonctionnalité.