La série Xiaomi Redmi Note 10 sera dévoilée le 4 mars 2021

Si certains constructeurs sont de véritables passoires à informations concernant les caractéristiques techniques de leurs futurs produits, d’autres arrivent malgré tout à garder la plupart des détails secrets. Ainsi, pour sa prochaine série Redmi Note 10, Xiaomi a su maintenir une chape de plomb sur les fiches techniques car on ne sait pratiquement rien d’elle. Heureusement, l’attente ne sera plus très longue car la gamme (au moins une partie) sera officialisée le 4 mars prochain.

La série Xiaomi Redmi Note 10

Un peu avant la mi-janvier, nous avons pu voir passer une certification FCC concernant le Redmi Note 10 Pro et quelques jours plus tard, ce fut au tour du Redmi Note 10 4G d’y passer et donc d’y être repéré. Un peu plus récemment, le constructeur a levé le voile sur la date officielle de présentation de la série Redmi Note 10. Elle sera présentée le 4 mars 2021 lors d’un événement virtuel organisé par la marque. Trois modèles devraient faire partie de cette nouvelle série.

Trois modèles pour cette nouvelle série ?

Il devrait y avoir le Xiaomi Redmi Note 10 (tout court), le Redmi Note 10 Pro et certaines personnes s’attendent à ce qu’une déclinaison qui porterait le nom de Redmi Note 10 Pro Max soit également présentée. Les rumeurs font état d’un écran LCD à 120 Hz et d’une puce Snapdragon 735G pour le Redmi Note 10 alors que la version Pro disposerait d’un écran OLED, profiterait de l’audio Hi-Res, d’une processeur Qualcomm Snapdragon 750G et d’un capteur photo de 108 mégapixels. Le Redmi Note 10 Pro Max, si c’est bien son nom, pourrait être décliné en deux versions avec 6 ou 8 Go de mémoire vive, les deux embarquant une capacité de stockage interne de 128 Go.

Les smartphones de la série Redmi Note 10 profiteraient d’une protection contre les éclaboussures et la poussière, comme la gamme Redmi Note 9, étant certifiés IP52. Le 4 mars va arriver à grands pas et nous n’avons donc plus beaucoup de jours à attendre pour tout savoir de cette série qui s’annonce comme très intéressante.