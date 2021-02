Découvrez les nouvelles offres B&You de l’opérateur Bouygues Telecom !

Depuis hier, Bouygues Telecom propose de nouvelles offres mobiles sans engagement, valables jusqu’au 2 mars, 23h59 ! De 2Go à 100Go, à partir de 4.99€/mois ; vous trouverez à coup sûr votre forfait idéal ! Nous vous présentons ces offres B&You dans cet article.

L’essentiel pour 4.99€/mois

Bouygues Telecom propose pour les petits besoins Internet son forfait 2Go, dont le tarif s’élève à 4.99€/mois. Ce forfait B&You vous permettra d’utiliser votre enveloppe data de 2Go aussi bien en Métropole qu’en Europe ou encore depuis les DOM. Aussi, vous pourrez appeler et envoyer des messages (SMS/MMS) comme bon vous semble depuis ces destinations. Notez que l’illimité vaut également pour vos appels et SMS depuis la Métropole vers l’ensemble des départements d’outre-mer ! Enfin, l’opérateur inclut dans ce forfait B&You 2Go l’application B.tv ! Si vous dépassez votre quota Internet, l’application sera accessible de manière illimitée grâce au WiFi.

Les forfaits B&You 60Go et 100Go à moins de 15€/mois

Envie ou besoin d’une belle enveloppe data ? Alors les forfaits B&You 60Go et 100Go devraient vous satisfaire. Que vous choisissiez l’un ou l’autre de ces forfaits, vous profiterez de l’illimité pour l’ensemble de vos communications depuis la France et l’étranger*. Là aussi, depuis la Métropole vous pourrez appeler et envoyer vos SMS sans compter vers les DOM !

Votre forfait B&You 60Go vous coûtera la somme de 12.99€/mois. À ce tarif, vous pourrez profiter de 60Go d’Internet en France, dont 10Go utilisables lorsque vous voyagez à l’étranger*.

L’offre B&You 100Go, quant à elle, est au prix de 14.99€/mois. Ce forfait mobile vous permettra de vous connecter à hauteur de 100Go en France et d’utiliser 12Go dès que vous vous trouvez en Europe ou dans les DOM.

Pour les amateurs de 5G et les internautes ultra-connectés, nous vous rappelons que la série spéciale 5G est toujours disponible jusqu’au 3 mars, 23h59. Elle vous offre les mêmes garanties que susmentionnées en termes de communications et son prix s’élève à 24.99€/mois. Vous profitez également de 130Go en 5G en France, dont 15Go pour rester connecté lorsque vous êtes à l’étranger*.

*Europe et DOM