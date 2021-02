Soldes Smartphones : des promotions exclusives sur le Crosscall Core X4, le Galaxy A51 et le Redmi Note 9 Pro chez Fnac et Boulanger

Les soldes d’hiver 2021 ont été prolongées jusqu’au 2 mars prochain. Il est donc toujours possible de trouver des bons plans pour un smartphone vraiment pas cher. Ce matin après avoir regardé attentivement les bons plans proposés par Boulanger et la Fnac, voici les 3 offres à saisir au plus vite sur le Xiaomi Redmi Note 9, le Samsung Galaxy A51 et le Crosscall Core X4.

Bon plan : 50€ de remise immédiate sur le Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Le Xiaomi Redmi Note 9 Pro connaît un large succès depuis sa sortie. Accessible en termes de prix, il offre un très bon rapport qualité prix et de belles performances. Il fait parti des bons plans à saisir aujourd’hui car il bénéficie de 50€ de remise immédiate chez Fnac. Il est proposé à 209.99€ au lieu de 259.99€. La livraison à domicile est offerte et vous pouvez également bénéficier d’un paiement en 3 ou 4 fois si nécessaire.

Le Xiaomi Redmi Note 9 Pro est équipé d’un écran de 6.67 pouces, de 4 capteurs photo et d’une batterie puissante de 5020 mAh. Il embarque un processeur Qualcomm Snapdragon 720 G couplé avec 4 Go de mémoire vive et un espace de stockage de 128 Go. Pour en savoir plus, consultez la fiche technique du Xiaomi Redmi Note 9 Pro.

Pack Samsung Galaxy A51 + Powerbank 24W à 299€

Boulanger propose en exclusivité un pack comprenant le Samsung Galaxy A51 avec en plus un Powerbank 25W pour seulement 299€ au lieu de 429€. Profitez ainsi d’une remise de -30% sur ce pack. Attention cette offre promotionnelle ne sera pas disponible très longtemps. Le PowerBank est une batterie externe sans fil. Elle vous permet de recharger facilement votre smartphone même lorsque vous n’avez pas de prise de courant à proximité. C’est parfait pour ceux qui se déplacent beaucoup et qui ne veulent pas être à court de batterie.

Le Samsung Galaxy A51 concerné par cette offre est la version 4G. Il est équipé d’un écran Super Amoled de 6.5 pouces, d’un quadruple appareil photo et d’une batterie de 4000 mAh. Côté processeur, il embarque une puce Samsung Exynos 9611 épaulé par 4 Go de RAM et un espace de stockage de 128 Go. Pour en savoir plus, consultez la fiche technique du Samsung Galaxy A51.

Exclusivité Boulanger : Crosscall Pack Core X4 + x Cable + X Power 2 avec -11% de réduction

Avec les offres promotionnelles Bonheurs d’hiver pendant les soldes chez Boulanger, il y a de belles promotions sur les smartphones. Le Crosscall Pack Core X4 accompagné de X cable (un cable d’alimentation magnétique) et d’une batterie externe X Power 2 de 6000 mAh est proposé avec -11% de réduction. Il est donc affiché à 449€ au lieu de 507€. De plus, jusqu’au 1er mars, vous pouvez obtenir en supplément 50€ de bonus reprise sur votre ancien téléphone. Ainsi votre pack vous reviendrait à 399€ seulement !

Le Crosscall Core X4 est équipé d’un écran de 5.4 pouces, d’une batterie de 3800 mAh et à la particularité d’être ultra résistant et complètement étanche. Il possède un capteur photo de 48 Mpx. Il embarque un puce Qualcomm Snapdragon 480 avec 3 Go de mémoire vive et un espace de stockage de 32 Go.