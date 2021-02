Des images du futur smartphone Google Pixel 5a

La gamme de smartphones du géant américain Google devrait s’élargir cette année avec l’arrivée du modèle Pixel 5a. Des rendus extrêmement réalistes ont pu être réalisés montrant des lignes très familières puisqu’elles reprennent celles utilisées pour les Pixel 4a 5G et Pixel 5 lancés en 2020.

Après le téléphone portable Google Pixel 5 lancé en octobre de l’année dernière, Google continue de développer son offre dans ce secteur. Ainsi, la firme américaine devrait présenter prochainement le Pixel 5a avant, peut-être un smartphone avec un écran pliant… Le Pixel 5a a fait l’objet de rendus comme c’est bien souvent le cas pour les mobiles les plus attendus sur le marché se basant sur les rumeurs de matériaux et de dimensions. C’est le site Voice.com qui les a publiés.

Difficile de faire la différence entre les modèles tellement ils se ressemblent

Les rendus de ce qui pourrait bien être le futur smartphone Google Pixel 5a s’appuie sur des dimensions de 156,2x73,2x8,8 mm avec une petite protubérance au niveau du bloc optique qui ajouterait 0,6 mm d’épaisseur à ce niveau. Il serait ainsi entre les Pixel 4a et le Pixel 4a 5G. Ses formes seraient aussi arrondies que ce dernier avec un châssis monocoque qui serait très certainement conçu en plastique. Le bouton d’alimentation serait dans une couleur différente pour pouvoir le distinguer facilement. Le lecteur d’empreinte digitale serait, cette fois-ci encore, installé au dos dans une position centrale, pour venir accueillir l’index.

Un son stéréo et un écran de 6,2 pouces OLED

Le profil inférieur laisse envisager la présence de deux haut-parleurs encadrants la prise USB-C permettant la recharge de la batterie du mobile. À l’opposé, il y a une prise audio jack 3,5 mm pour brancher un casque ou un système audio filaire. L’écran serait plat et mesurerait 6,2 pouces soit presque autant que le Pixel 4a 5G (6,24 pouces), mais plus que le Pixel 5 qui profite d’une surface d’affichage de 6 pouces. La dalle serait OLED et on espère une fréquence de rafraîchissement, mais sans certitude. L’écran serait percé pour laisser la place au capteur photo frontal placé dans le coin supérieur gauche.