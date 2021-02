La nouvelle offre Free Mobile 80Go est disponible jusqu’au 2 mars, 23h59 !

Si vous êtes à la recherche d’un forfait 80Go à prix réduit, vous allez apprécier la nouvelle série Free proposée par l’opérateur Free Mobile ! Nous vous la présentons dans cet article.

La série Free 80Go à prix réduit

Lancée hier, la nouvelle série Free est à prix réduit la première année d’abonnement et valable jusqu’au 2 mars, 23h59 ! Vous paierez ainsi la somme de 11.99€/mois pendant 12 mois puis votre série Free passera automatiquement au forfait Free 5G, dont le tarif s’élève à 19.99€/mois.

Bien entendu, ce changement d’offre mobile vous permettra de profiter davantage de garanties ; à savoir une enveloppe Internet en France et à l’étranger plus importante, une liste de pays inclus pour les communications et la data bien plus étoffée !

Avec le forfait mobile sans engagement Free Mobile 80Go, vous pourrez ainsi résilier votre abonnement dès que vous le souhaitez et sans aucuns frais à prévoir. Notez également que seules les personnes qui n’ont pas été abonnées au forfait Free durant les 30 jours précédant la souscription de ce forfait pourront prétendre à cette série Free.

Les garanties de la série Free 80Go

Avec la série Free, vous pourrez naviguer sur Internet en toute sérénité avec les 80Go contenus dans votre enveloppe data et utiliser 8Go pour votre connexion lorsque vous voyagez en Europe ou dans les DOM. Vous pourrez également profiter du Free WiFi en illimité depuis la Métropole.

Concernant vos communications, elles seront illimitées aussi bien en France qu’à l’étranger* ! Plus précisément, depuis la France, vous pourrez appeler comme bon vous semble vers les numéros métropolitains et ceux des DOM, hors Mayotte et envoyer vos SMS selon les mêmes conditions en incluant la Mayotte.

Dans le détail, le forfait Free Mobile vous propose :

80Go d’Internet + Free WiFi illimité en France

en France 8Go utilisables depuis l’Europe et les DOM

utilisables depuis l’Europe et les DOM Depuis la France : appels illimités vers la Métropole et les DOM (hors Mayotte), SMS illimités vers la Métropole et les DOM, MMS illimités vers la Métropole

Depuis l’étranger* : appels, SMS et MMS illimités

*Europe et DOM