Les smartphones Oppo Find X3 annoncés le 11 mars 2021 et début des précommandes le 31 mars 2021 ?

La nouvelle série de smartphones haut de gamme du constructeur chinois Oppo ne devrait plus tarder. Un pronostiqueur s’est même risqué à affirmer qu’elle serait officiellement annoncée le 11 mars 2021 et que les précommandes débuteraient quelques jours plus tard, le 31 mars.

Oppo Find X3 en approche

Petit à petit, la série de smartphones Oppo Find X3 qui vient logiquement remplacer la série Find X2, dont le Find X2 Pro, une réussite totale de l’année dernière, se dévoile. La version Find X3 Pro a déjà été l’objet de quelques indiscrétions dévoilant une partie de sa fiche technique. On sait également que Sony travaille avec le constructeur pour développer et optimiser l’un de ses capteurs photo, un élément devenu l’un des plus importants pour un téléphone portable aujourd’hui. L’une des déclinaisons de la série Find X3 a été aperçue sous Geekbench livrant ses performances et quelques composants. Et, plus récemment, c’est ce qui pourrait bien être le Find X3 (tout court) est aussi passé sous l’utilitaire de mesures de performances Geekbench.

Une présentation officielle prévue pour le 11 mars 2021 ?

Oppo n’a pas encore communiqué de date officielle pour le lancement de la série Find X3. Toutefois, Jon Prosser, un pronostiqueur qui a déjà vu juste par le passé, croit savoir que les smartphones de cette série seraient présentés par le constructeur lors d’un évènement qui se déroulera le 11 mars 2021. Il y serait annoncé une ouverture de précommande à partir du 31 mars 2021 pour une disponibilité réelle en boutique et livraisons dès le 14 avril 2021. Comme il se doit, ses dires sont à prendre avec les pincettes de rigueur. Même si ces dates peuvent paraître réalistes, il faut tout de même attendre une annonce officielle de la marque qui ne devrait plus tarder.

La série des Find X3 pourrait être composée de plusieurs modèles dont une version classique, une baptisée Find X3 Neo et une autre Find X3 Lite sans oublier le Find X3 Pro qui serait la version la plus aboutie. Avec une proposition aussi étendue, le constructeur peut ainsi toucher un public aussi large que possible et s’adresser à tous les budgets.