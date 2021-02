Soldes Smartphones : 3 smartphones en promotion à moins de 300€

Les bons plans smartphones du jour sont chez Fnac et Rakuten. Vous pouvez trouver 3 smartphones en promotion à moins de 300€ pendant cette deuxième démarque des soldes d’hiver. On a trouvé trois smartphones pas chers qui devraient vous plaire : le Samsung Galaxy A32 5g, le Xiaomi Mi Note 10 Lite et le Samsung A41.

Bon Plan Smartphone Fnac : Samsung Galaxy A41 à 207€ seulement

Pour un budget d’environ 200€, vous pouvez tout à fait acheter un très bon smartphone Samsung. En ce moment, chez Fnac vous trouverez le Samsung Galaxy A41 à 207€ seulement. Cette offre concerne le Galaxy A41 de 64 Go de couleur blanche. Le marchand vous offre la possibilité de payer en 3 ou 4 fois si vous en avez besoin.

Le Galaxy A41 est équipé d’un écran Oled de 6.1 pouces, d’un triple capteur photo dont un capteur principal de 48 Mpx et une batterie de 3500 mAh. Il embarque une puce MediaTek Helio P65 épaulée par 4 Go de RAM et d’un espace de stockage de 64 Go. Pour en savoir plus, consultez la fiche technique du Samsung Galaxy A41.

-13% de réduction sur le Xiaomi Mi Note 10 Lite

Le Xiaomi Mi Note 10 Lite pourrait faire parti des meilleurs smartphones à moins de 300€. Grâce à une belle promotion chez Fnac, vous pouvez l’acheter aujourd’hui à 259€ au lieu de 299€. Profitez d’une réduction de -13% sur ce smartphone Xiaomi. La livraison gratuite à domicile ou le retrait en magasin sont possible.

Le Xiaomi Mi Note 10 Lite a toutes les caractéristiques d’un smartphone de milieu de gamme, tout en restant très accessible. Il est équipé d’un écran de 6.47 pouces, de 4 capteurs photo et d’une batterie puissante de 5260 mAh. Côté processeur, il embarque un SoC Snapdragon 730G épaulé par 6 Go de mémoire vive et 128 Go d’espace de stockage. Pour en savoir plus, consultez la fiche technique du Xiaomi Mi Note 10 Lite.

Promotion : Samsung Galaxy A32 5G à 279€ au lieu de 329€

Disponible depuis le mois de janvier dernier et proposé à sa sortie à 329€, le Samsung Galaxy A32 5G est déjà en promotion chez Rakuten. Il est possible d’acheter ce smartphone aujourd’hui à 279€ seulement. Donc pour un Galaxy A32 pas cher, c’est chez Rakuten qu’il faut aller !

Le Samsung Galaxy A32 5G est équipé d’un écran de 6.5 pouces, d’un quadruple capteur photo dont un capteur principal de 48 Mpx et d’une batterie puissante de 5000 mAh. Il embarque un processeur Mediatek Dimensity 720 couplée avec 4 Go de RAM et un espace de stockage de 128 Go. Pour en savoir plus, consultez la fiche technique du Samsung Galaxy A32 5G.