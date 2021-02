MWC de Shanghai, ZTE montre une seconde génération de caméras sous l’écran

Pendant le MWC de Shanghai, la marque ZTE a pu faire la démonstration de sa technologie visant à cacher la caméra frontale derrière l’écran d’un téléphone portable. Elle doit donner de meilleurs résultats que la précédente génération intégrée sur le ZTE Axon 20 5G.

Il y a quelques mois maintenant, la société chinoise ZTE lançait sur le marché le smartphone Axon 20 5G. Il s’agissait ni plus ni moins que le tout premier téléphone portable commercialisé équipé d’une caméra intégrée sous l’écran, en façade. En effet, depuis plusieurs mois maintenant, les constructeurs s’efforcent de trouver une solution pertinente afin de permettre à l’écran d’occuper toute la place qu’il mérite et surtout de pouvoir cacher la caméra à selfie, devenue indispensable. Après les caméras jaillissantes ou les modèles pivotants, l’industrie pense pouvoir installer l’objectif derrière l’écran mais cela s’avère plus compliqué que prévu. Le smartphone ZTE Axon 20 5G a beaucoup déçu sur ce point. Les personnes qui ont pu le tester jugeant la qualité des photos plutôt médiocres.

Une seconde génération pour de plus belles photos en selfie ?

Avec cette seconde génération, ZTE entend bien améliorer les choses et proposer une version aboutie satisfaisante. Le fabricant aurait notamment réussi à réduire l’effet de brume qui peut se produire dans la zone d’affichage au-dessus de la caméra. En outre, la densité de pixels de l’écran est passé de 200 dpi à 400 dpi au niveau de la zone de l’objectif. La société a ainsi annoncé une plus grande cohérence entre la zone de la caméra et le reste de l’écran pour que l’on ne voie pas la différence entre les deux. Dans le même temps, la fréquence de rafraîchissement a également été revue à la hausse passant de 90 à 120 Hz mais cela est indépendant de la technologie de caméra derrière l’écran.

ZTE a en profité pour annoncer une nouvelle technologie de déverrouillage de l’écran grâce à la reconnaissance faciale 3D, toujours en utilisant la caméra sous la surface d’affichage, la qualifiant de « premier scanner de lumière structurée 3D sous écran ». Il s’agit de la reconnaissance qui peut être utilisée pour la réalité augmentée, l’authentification en cas de paiement par mobile, etc.