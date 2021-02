Un brevet Oppo montre un écran secondaire inscrit dans le module du bloc optique circulaire

Un nouveau brevet déposé par la société Oppo montre un smartphone équipé d’un bloc photo circulaire dans lequel est installé un petit écran secondaire permettant d’afficher quelques informations. En voici tous les détails.

C’est un nouveau brevet qui vient d’être rendu public par l’organisme de la propriété intellectuelle chinoise CNIPA concernant un téléphone portable de la marque Oppo. Celui-ci montre un appareil doté d’un petit écran logé dans le module de caméra à l’arrière. On ne sait pas encore si l’entreprise envisage sérieusement de commercialiser un tel modèle où s’il s’agit uniquement de pistes technologiques visant à savoir si le public est prêt à adopter cette nouveauté, si elle présente un intérêt et si elle est durable.

Un écran secondaire au centre du bloc photo

Les images du brevet sont très claires et montrent que le téléphone Oppo est équipé d’un grand bloc optique qui est capable d’accueillir plusieurs capteurs, un peu à la manière du cercle caractéristique de la série Mate de Huawei et plus particulièrement du dernier en date, le Mate 40 Pro. Au centre, il y a un écran secondaire, circulaire lui aussi. Il est capable d’afficher l’heure et la date. Toutefois, il pourrait aussi afficher d’autres informations, celles-ci étant totalement basiques et finalement peut-être pas si utiles à cet emplacement. On imagine, par exemple, la possibilité d’avoir un « retour caméra » pour les selfies, en utilisant l’un des objectifs du bloc arrière à cet effet. De cette manière, on peut raisonnable penser que le capteur à selfie normalement installé au niveau de l’écran pourrait ainsi ne plus être présent et laisser ainsi toute sa place à l’écran, plutôt que de « planquer » cet objectif derrière la surface d’affichage à la manière du ZTE Axon 20 5G, par exemple.

Les autres schémas du brevet déposé par Oppo montrent un appareil assez classique pour le constructeur chinois dont un écran incurvé, un connecteur USB-C et une grille pour le haut-parleur au niveau du profil inférieur. Mais, comme évoqué plus haut, il est encore impossible de dire si le constructeur va s’engager sur cette voie de conception ou s’il s’agit uniquement d’un exercice de style.