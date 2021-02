Les forfaits 5G sans engagement chez RED by SFR et Bouygues Telecom

À la recherche d’un forfait 5G avec le plein de data ? Les opérateurs RED by SFR et Bouygues Telecom vous proposent tous deux des offres promotionnelles sur leur forfait 5G. Puisqu’il n’est pas évident de choisir parmi ces deux offres, nous vous aidons à les départager dans cet article !

Forfaits 5G RED et B&You avec 130Go de data

Les deux forfaits 5G des opérateurs RED by SFR et Bouygues Telecom sont sans engagement, vous pourrez donc résilier votre abonnement à tout moment et sans frais.

L’offre RED à prix réduit jusqu’au 1er mars

RED by SFR vous permet de profiter jusqu’au 1er mars, 23h59, du forfait 5G 130Go au prix de 25€/mois au lieu de 30€/mois ! À ce tarif, vous bénéficierez de 130Go d’Internet en 5G lorsque vous serez en France et de 15Go supplémentaires, dédiés à votre connexion depuis l’Union européenne et les DOM ! Depuis ces destinations vous pourrez appeler et envoyer vos messages sans compter, de même qu’en France.

L’offre B&You à 24.99€/mois jusqu’au 3 mars

Bouygues Telecom, quant à lui, propose sa série spéciale 5G à 24.99€/moisjusqu’au 3 mars, 23h59 ! Elle vous permettra de bénéficier de 130Go d’Internet en 5G depuis la France, dont 15Go utilisables lorsque vous voyagerez en Europe et dans les DOM. Du côté des communications, vous profiterez de l’illimité pour vos appels, SMS et MMS en France, mais aussi en Europe et dans les DOM.

Forfait 5G : RED ou B&You ?

On constate que les offres proposées par les opérateurs RED by SFR et Bouygues Telecom sont sensiblement équivalentes en termes de tarif, mais aussi en termes de garanties. Deux critères peuvent cependant faire pencher la balance vers l’un ou l’autre de ces forfaits.

L’ouverture aux DOM : depuis la France, Bouygues Telecom propose l’illimité pour les appels et les SMS vers les numéros métropolitains, mais aussi vers l’ensemble des DOM contrairement à RED by SFR qui ouvre seulement ses appels vers la Métropole et les DOM, sans inclure Mayotte.

La data à l’étranger : RED by SFR propose une enveloppe data supplémentaire pour votre connexion Internet à l’étranger (UE et DOM) tandis que Bouygues Telecom décompte les 15Go de l’enveloppe initiale.