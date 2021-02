Google Pixel 5 contre le Samsung Galaxy S20 FE 5G, lequel est le meilleur ?

Vous avez décidé de vous offrir un nouveau smartphone compatible avec la 5G qui vous permettra de vous accompagner dans votre vie de tous les jours répondant à vos besoins ? Nous avons sélectionné pour vous les Google Pixel 5 et Samsung Galaxy S20 FFE 5G, mais s’il n’est pas facile de les départager, nous avons tout de même comparé quelques critères afin que vous puissiez faire un choix le plus éclairé possible.

Si vous cherchez un téléphone portable qui soit le plus sobre possible, regardez du côté du Pixel 5 avec ses lignes arrondies et son châssis monocoque en plastique noir. Difficile de faire plus classique. Pour le Samsung Galaxy S20 FE 5G, c’est une autre histoire puisque l’appareil profite d’un revêtement certes en plastique, mais qui est décliné en plusieurs coloris. C’est le plus grand des deux, mais aussi le plus lourd avec 190 grammes sur la balance contre 151 grammes pour le Pixel 5. Ce dernier fait seulement 8 mm d’épaisseur. Cela ne lui empêche pas d’embarquer une batterie d’une capacité de 4000 mAh mais celle du S20 FE 5G est plus importante de 500 mAh, les deux se chargeant tout aussi rapidement. Ils supportent la charge sans fil par induction et la charge inversée.

Pour l’écran, l’avantage est clairement à Samsung

Si vous préférez un écran le plus grand possible, c’est le S20 FE 5G qu’il faut choisir puisqu’il s’étire sur 6,5 pouces contre 6 pouces le mobile de Google. Tous les deux utilisent une dalle AMOLED, mais celle du S20 FE 5G est de meilleure qualité notamment compatible HDR10 et surtout disposant une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz contre 90 Hz pour le Pixel 5. Tous les deux sont compatibles avec la 5G, mais le Galaxy S20 FE 5G est équipé d’un module Wi-Fi 6 alors que le Pixel 5 est limité à au 802.11 ac proposant des débits moins rapides. Ils sont tous les deux certifiés IP68, donc étanches.

Des blocs photo sobres en nombre de capteurs

Enfin, pour la partie multimédia, les deux appareils sont assez « sobres » avec deux capteurs photo de 16 et 12 mégapixels pour le Pixel 5 de Google et trois du côté du Samsung Galaxy S20 FE 5G de, respectivement, 12, 12 et 8 mégapixels. Selon le laboratoire indépendant de test DxOMark, le Pixel 5 propose de plus beaux clichés que le mobile de Samsung (si on prend en compte sa version vendues aux États-Unis, équipée du processeur Exynos). Le mobile de Google est capable de filmer avec une définition Ultra HD à 60 images par seconde contre 30 images par seconde pour le Samsung. Pour se prendre en selfie, ce dernier utilise un capteur de 32 mégapixels alors que l’objectif installé dans le Pixel 5 ne propose que 8 mégapixels. Le smartphone américain utilise une puce Qualcomm Snapdragon 765G de milieu de gamme avec 8 Go de RAM alors que le téléphone portable sud-coréen est équipé du processeur le plus puissant de l’année dernière, le Snapdragon 865 qui est associé à 6 Go. Les deux proposent 128 Go d’espace de stockage sans possibilité d’extension pour le Pixel ce qui n’est pas le cas du Galaxy S20 FE 5G autorisant l’insertion d’une carte mémoire.