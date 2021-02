Forfaits sans engagement à moins de 5€ avec au moins 2Go chez RED by SFR, Bouygues Telecom et Prixtel

À la recherche d’un forfait mobile sans engagement à prix mini ? Vous trouverez votre bonheur parmi les offres promotionnelles des opérateurs RED by SFR, Bouygues Telecom et Prixtel ! Nous vous les présentons dans cet article.

RED by SFR et son forfait RED 5Go à prix rond

RED by SFR met en avant son forfait RED 5Go pour la somme de 5€/mois, valable jusqu’au 1er mars, 23h59 ! À ce prix, vous profitez de 5Go d’Internet en France et d’une enveloppe data supplémentaire de 6Go pour votre connexion depuis l’étranger*. Vous pourrez appeler, envoyer vos messages sans compter aussi bien en Métropole que depuis l’UE et les DOM.

En résumé, l’offre RED à 5€/mois c’est :

5Go d’Internet en France + 6Go supplémentaires utilisables depuis l’étranger*

utilisables depuis l’étranger* Depuis la France : appels illimités vers la Métropole et les DOM (hors Mayotte), SMS et MMS illimités vers la Métropole

Depuis l’étranger* : appels, SMS et MMS illimités

*UE et DOM

Bouygues Telecom et sa série spéciale B&You 5Go

Avec l’opérateur Bouygues Telecom, vous avez jusqu’au 2 mars, 23h59, pour profiter de sa série spéciale B&You au tarif de 4.99€/mois. Elle vous permet de bénéficier de 5Go d’Internet en France, mais également en Europe et dans les DOM. De la même manière, où que vous soyez parmi ces destinations, vous profitez de l’illimité pour l’ensemble de vos communications.

Dans le détail, l’offre B&You à 4.99€ c’est :

5Go d’Internet en France, en Europe et dans les DOM

en France, en Europe et dans les DOM Depuis la France : appels et SMS illimités vers la Métropole et les DOM, MMS illimités vers la Métropole

Depuis l’Europe et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

Prixtel et son forfait Le petit à prix réduit

Avec l’opérateur Prixtel qui s’ajuste à votre consommation et qui propose des forfaits neutres en CO2, vous allez apprécier la réduction de 6€/mois pendant 1 ansur son forfait Le petit ; offre à saisir avant le 2 mars, minuit ! Ainsi, pour bénéficier de 3Go d’Internet, il vous faudra payer la somme de 3.99€/mois les 12 premiers mois puis 9.99€. Si vous souhaitez naviguer jusqu’à 5Go sur la toile, alors le tarif augmente à 6.99€/mois. Le forfait Le petit est disponible aussi bien sur le réseau Orange que sur celui de SFR.

Voici le détail de l’offre Le petit :