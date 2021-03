Forfait mobile avec 60Go de 4G en promo chez SOSH et Prixtel !

Vous êtes à la recherche d’un forfait mobile avec 60Go d’Internet ? Vous trouverez votre forfait idéal parmi les offres promotionnelles des opérateurs SOSH et Prixtel ! Nous vous aidons à choisir celui qui vous conviendra le mieux dans cet article.

Forfaits 60Go en promotion chez SOSH et Prixtel

Les offres mobiles proposées par les opérateurs SOSH et Prixtel sont sans engagement, vous pourrez ainsi résilier votre abonnement à tout moment et sans frais.

SOSH : sa série limitée 60Go à 13.99€ jusqu’au 29 mars

SOSH propose sa série limitée 60Go au prix de 13.99€/mois, à saisir avant le 29 mars, 9h00 ! L’opérateur garantit de ne pas augmenter son tarif après la première année d’abonnement. Cette série limitée vous offre 60Go d’Internet pour vous connecter en France et 8Go que vous pouvez utiliser lorsque vous voyagez à l’étranger*. Que vous soyez en Europe, dans les DOM ou en France, vous profiterez de l’illimité pour l’ensemble de vos communications.

Prixtel : son forfait Le grand à prix réduit jusqu’au 2 mars

Vous avez jusqu’au 2 mars, 23h59, pour profiter de la réduction de 5€/mois pendant 1 an sur le forfait Le grand. Ainsi, vous paierez la somme de 14.99€/mois pendant un an puis 19.99€/mois au-delà. Le palier data concerné vous offre entre 40Go et 60Go d’Internet depuis la France et 15Go depuis l’UE et les DOM. Les appels, SMS et MMS sont également illimités pour que vous puissiez communiquer sans vous limiter.

Forfait 60Go : SOSH ou Prixtel ?

Les forfaits présentés offrent tous deux des garanties intéressantes, mais quelques éléments peuvent être particulièrement importants pour vous. Voici notre sélection pour vous aider à les départager :

La pérennité du tarif : SOSH propose un prix fixe pour sa série limitée 60Go, tandis que le tarif du forfait Prixtel augmentera de 5€/mois au bout d’une année. Notez cependant qu’avec Prixtel, vous pouvez payer moins cher si vous consommez moins de data (palier jusqu’à 40Go).

L’ouverture des communications vers les DOM : SOSH permet de communiquer (appels, SMS et MMS) de manière illimitée depuis la Métropole vers les DOM. Prixtel, de son côté, offre l’illimité depuis la France seulement vers les numéros métropolitains.

L’enveloppe data à l’étranger : Prixtel offre une enveloppe data de 15Go dédiée à l’utilisation d’Internet depuis l’Europe et les DOM contre 8Go proposés par l’opérateur SOSH.

Quelques détails : Prixtel permet de choisir entre la couverture réseau Orange et SFR et son forfait Le grand est neutre en CO2.

*Europe et DOM