Derniers jours des soldes : 3 smartphones Xiaomi entre 170€ et 270€

Il ne vous reste que très peu de temps pour profiter des soldes d’hiver. Aujourd’hui, on vous a sélectionné 3 offres pour des smartphones pas chers proposés par l’opérateur RED by SFR. Découvrez 3 smartphones Xiaomi pour moins de 270€.

Bon Plan : Xiaomi Redmi Note 9 à 169€

Le premier bon plan du jour proposé par RED by SFR concerne le téléphone Xiaomi Redmi Note 9. Il bénéficie actuellement de 30€ de remise immédiate. Il est donc affiché au prix de 169€ au lieu de 199€. Vous pouvez acheter le smartphone seul, sans forfait mobile.

Le Xiaomi Redmi Note 9 est équipé d’un écran LCD de 6.53 pouces, de 4 capteurs photos dont un principal de 48 Mpx et d’une batterie 5020 mAh. Côté processeur, il embarque une puce Mediatek Helio G85 épaulée par 3 Go de RAM et d’un espace de stockage de 64 Go. Pour en savoir plus, consultez les caractéristiques techniques du Xiaomi Redmi Note 9.

Le Xiaomi Redmi Note 9T 5G à moins de 230€

Avec un budget un peu plus élevé, vous trouverez le Xiaomi Redmi Note 9T 5G. Lui aussi est affiché avec un prix remisé en ce moment chez RED by SFR. Avec 20€ de remise immédiate, vous pouvez l’acheter pour 229€ au lieu de 249€. Avec RED, les smartphones sont tous débloqués pour être utilisés avec n’importe quel opérateur.

Le Xiaomi Redmi Note 9Test doté d’un écran de 6.53 pouces, de trois capteurs photo dont un principal de 48 Mpx et d’une batterie 5000 mAh. Il embarque une puce Mediatek Dimensity 800U associée à 4 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il sera un peu plus performant que le Xiaomi Redmi Note 9. Pour en savoir plus, consultez les caractéristiques techniques du Xiaomi Redmi Note 9T.

Xiaomi Mi 10T Lite à moins de 270€

Pour un smartphone à moins de 300€, vous trouverez en ce moment chez RED by SFR le Xiaomi Mi 10T lite. Grâce à une remise immédiate de 30€, il est proposé à 299€ au lieu de 329€. Mais en plus, jusqu’au 2 mars vous pouvez obtenir 30€ de remise supplémentaire de la part du constructeur Xiaomi. Il vous suffit simplement de remplir et de retourner un bulletin de participation. Ainsi votre Xiaomi Mi 10T lite ne vous coûtera que 269€.

Le Xiaomi Mi 10T Lite est équipé d’un écran 6.6 pouces, de 4 capteurs photo dont un principal de 64 Mpx optimisé IA et d’une batterie de 4820 mAh. Il embarque un processeur Snapdragon 750G soutenu par 6 Go de mémoire vive et un espace de stockage de 128 Go. Pour en savoir plus, consultez les caractéristiques techniques du Xiaomi Mi 10T Lite.