Les détails des capteurs photo du Samsung Galaxy A52 en fuite

Le futur smartphone Samsung Galaxy A52 devrait être prochainement annoncé sur le marché. En attendant, on en sait un peu plus sur l’un des mobiles les plus attendus de ce début d’année prometteur d’un excellent rapport qualité prix en milieu de gamme. Les caractéristiques de ses capteurs photo ont été l’objet d’une fuite qui semble sérieuse. En voici tous les détails.

Après la présentation des modèles les plus haut de gamme, la série Galaxy S21 et le succès commercial du Galaxy A51, le constructeur Samsung s’apprête à renouveler ses appareils de milieu de gamme notamment avec le Galaxy A52. Mi-décembre 2020, des visuels de ce qui pourrait bien être le Galaxy A52 ont été publiés sur la toile. Un peu plus tard, il passait les certifications officielles en vue d’une commercialisation à venir. Plus récemment, on apprenait que les Galaxy A52 5G et Galaxy A72, un autre mobile attendu, profiteraient d’écran avec une fréquence de rafraîchissement de 90 et 120 Hz. Maintenant, Roland Quandt, à l’origine de plusieurs fuites sérieuses, donne plus de détails sur les caractéristiques techniques des capteurs du Galaxy A52.

Une version 4G et une autre 5G

Le smartphone Samsung Galaxy A52 sera décliné en deux versions. L’une sera compatible avec les réseaux 4G alors que l’autre profitera des débits supérieurs autorisés par la 5G. Cette dernière profitera d’un écran avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et une puce Qualcomm Snapdragon 750G alors que le modèle 4G s’appuiera sur un processeur Snapdragon 730G et un écran 90 Hz. Les deux offriraient une luminosité maximale de 800 nits. Ils seront équipés des deux mêmes blocs optiques embarquant les mêmes configurations.

Une configuration photo quadruple capteurs

Ainsi, les Samsung Galaxy A52 4G et Galaxy A52 5G disposeraient d’un module principal de 64 mégapixels avec stabilisateur optique d’image et une taille de pixel de 0,8 µm. Il serait accompagné d’un capteur de 12 mégapixels pour le grand-angle avec un champ de vision de 123 degrés et une taille de pixel de 1,12 µm. Il y aurait également deux autres capteurs de 5 mégapixels dont un serait spécialisé dans les prises de vue type macro alors que le deuxième s’occupe des calculs de profondeur de champ afin d’optimiser les portraits. Voilà pour l’arrière. En façade, là encore, ils partagent le même capteur de 32 mégapixels bloqué derrière un poinçon dans le coin supérieur gauche de l’écran. Celui-ci devrait mesurer 6,5 pouces en diagonale avec une définition FHD+.

Les autres caractéristiques attendues sont la présence d’une batterie d’une capacité de 4500 mAh avec une possibilité de charge à 25 Watts. Ils disposeraient de 8 Go de mémoire vive avec 256 Go d’espace de stockage interne qu’il est possible d’étendre grâce à une carte micro SD. Ils seront animés sans surprise par Android 11 avec la surcouche logicielle One UI 3.1. Attendus pour une présentation officielle d’ici la fin du premier trimestre 2021, il n’y a plus longtemps à attendre pour vérifier ces informations.