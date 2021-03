OnePlus dévoilera la date de présentation de la série OnePlus 9 le 8 mars prochain

La marque OnePlus dévoilera la date de la présentation officielle de la série OnePlus 9 le 8 mars prochain… Où comment faire du teasing de teasing pour faire patienter. Elle devrait être composée d’un OnePlus 9, un OnePlus 9 Pro et d’un OnePlus 9R qui représenterait l’offre la plus abordable du constructeur. En voici tous les détails.

Après avoir atteint les sommets avec ses modèles haut de gamme, la marque OnePlus est revenue à ses fondamentaux avec la sortie sur le marché des OnePlus Nord avec les OnePlus Nord, Nord N10 5G et Nord N100 proposant un excellent rapport qualité prix et plus accessible pour le grand public. Pour 2021, le constructeur devrait poursuivre cette politique et proposer un mobile haut de gamme, mais à un prix doux. Nous avions alors évoqué la possibilité d’un OnePlus 9 Lite ou OnePlus 9E, mais finalement, il semble qu’il soit plutôt baptisé OnePlus 9R.

L’annonce d’une date d’annonce le 8 mars

Parallèlement, le constructeur vient de prendre la parole sur son site Internet pour dire qu’il annoncera la date de la présentation officielle de la série OnePlus 9, le 8 mars. Une affiche montre une photo de la terre prise depuis la Lune avec une mention où il est conseillé de rester connecté, pour le 8 mars. « Quelque chose de nouveau se profile à l’horizon »… Tout un programme. Mais, parallèlement, un pronostiqueur plutôt sérieux, Mukul Sharma a publié sur Twitter un message où il semble croire que OnePlus fera son annonce le 23 mars 2021 pour la série des OnePlus 9.

Quelles autres caractéristiques sont attendues ?

Le modèle le plus attendu est le OnePlus 9 Pro, figure de proue de la marque. Il devrait arriver avec une puce Qualcomm Snapdragon 888, une batterie de 4500 mAh capable de supporter la charge rapide 65 Watts, un écran QHD+ de 6,7 pouces 10 bit et avec une fréquence de rafraîchissement adaptative jusqu’à 120 Hz. Il embarquerait un capteur Sony IMX789 associé à un capteur de 50 mégapixels pour le grand-angle, un téléobjectif de 8 mégapixels et un objectif de 2 mégapixels pour les photos en mode macro.