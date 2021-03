Fin des promos forfaits mobiles 80Go dès 4.99€ chez Free Mobile et Auchan Telecom !

Si vous n’avez pas encore jeté votre dévolu sur l’une des offres promotionnelles des opérateurs Free Mobile et Auchan Telecom sur leur forfait 80Go, il est encore temps ! Nous vous les présentons dans cet article.

Free Mobile : série Free 80Go en promotion jusqu’au 2 mars

L’opérateur Free mobile propose sa série Free 80Go au prix de 11.99€/mois pendant 1 an puis passage automatique au forfait Free 5G à 19.99€/mois ! Cette promotion est à saisir avant demain, mardi 2 mars, minuit !

Sans engagement, la série Free vous offre chaque mois 80Go d’Internet depuis la France et 8Go dédiés à votre connexion lors de vos séjours en Europe et dans les DOM. Du côté des communications, vous pourrez appeler, envoyer SMS et MMS comme bon vous semble depuis ces destinations comme depuis la France.

Pour résumer, la série Free c’est :

80Go d’Internet et Free WiFi en France

en France 8Go utilisables depuis l’Europe et les DOM

utilisables depuis l’Europe et les DOM Depuis la France : appels illimités vers la Métropole et les DOM (hors Mayotte), SMS illimités vers la Métropole et les DOM, MMS illimités vers la Métropole

Depuis l’Europe et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

Notez que le forfait Free 5G vous offre davantage de garanties telles qu’une enveloppe data plus importante (voire illimitée !) en 5G en France et 25Go d’Internet à l’étranger, une longue liste de pays inclus, etc.

Auchan Telecom : série limitée 80Go à prix réduit jusqu’à ce soir !

Faites vite pour bénéficier de la promotion de l’opérateur Auchan Telecom : 12€/mois de réduction sur le forfait sans engagement 80Go les 6 premiers mois d’abonnement ! En effet, vous pouvez obtenir la série limitée 80Go au prix de 4.99€/mois pendant 6 mois avant de revenir au tarif initial de 16.99€/mois. Cette offre est valable jusqu’à ce soir, 23h59, et vous permet d’économiser 72€ soit l’équivalent de 4 mois de forfait au tarif de base !

La série limitée est elle aussi sans engagement et vous offre 80Go d’Internet en France, dont 8Go utilisables lorsque vous voyagez au sein de l’UE et des DOM. Depuis ces destinations, vous bénéficierez également de l’illimité pour l’ensemble de communications.

Dans le détail, la série limitée proposée par Auchan Telecom c’est :