La série Xiaomi Redmi K40 annoncée en Chine devrait être commercialisée sous la marque Poco à l’international

Récemment, la marque Xiaomi a annoncé la commercialisation de la série de smartphones Redmi K40 composée des modèles Redmi K40, K40 Pro et K40 Pro+. Elle pourrait être proposée à l’échelle mondiale, mais pas sous cette référence. En effet, précédemment, Xiaomi avait lancé les Redmi K30 que l’on connait sous la marque Poco X2. Le constructeur devrait logiquement renouveler « l’opération » pour cette nouvelle série de Redmi K40. Ils seraient ainsi intégrés à la marque Poco mais on ne sait pas encore sous quelle appellation, peut-être Poco F3.

Les smartphones Xiaomi Redmi K40 Pro et K40 Pro+ sont équipés de la nouvelle puce Qualcomm Snapdragon 888 alors que la version Redmi K40 disposerait du Snapdragon 870, une version overclockée du 865 de l’année dernière. Les capacités de mémoire vive sont différentes selon les configurations choisies et cela permet aux constructeurs de proposer des gammes de prix distinctes, mais on pense à un minimum de 8 Go. Les trois appareils sont dotés du même écran s’appuyant sur une dalle AMOLED de 6,67 pouces affichant une définition de 1080x2400 pixels. Ils profitent d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz afin de proposer des défilements fluides. Le constructeur a aussi annoncé une fréquence d’échantillonnage tactile de 360 Hz afin de proposer une réponse rapide de l’écran sous la pression des doigts.

Des écrans extrêmement lumineux mais qui s’adaptent mieux

Toujours concernant l’écran, Xiaomi annonce une luminosité de 1300 nits ce qui est très important. Le fabricant a intégré un capteur de luminosité en façade ainsi qu’à l’arrière de l’appareil ce qui est inédit et permet au mobile de mieux cerner les conditions d’éclairage environnantes afin d’ajuster au mieux la luminosité de sa surface d’affichage. Un capteur est également prévu pour gérer la température des couleurs affichées. Il y a un capteur photo frontal intégré derrière le poinçon, dans le coin supérieur gauche qui propose 20 mégapixels pour se prendre en selfie sur les trois modèles.

Pour les autres capteurs photo, le Redmi K40 Pro+ dispose d’un capteur de 108 mégapixels comme objectif principal. La version Pro est équipée d’un module de 64 mégapixels alors que le Redmi K40 s’appuie sur un capteur de 48 mégapixels. Ils ont aussi d’autres capteurs de 8 mégapixels pour le grand-angle et de 5 mégapixels pour les photos en mode macro. Enfin, les trois smartphones profitent d’une batterie de 4520 mAh supportant la charge à 33 Watts.

Pour le moment, aucune date d’annonce n’est envisagée, mais espérons qu’elle ne tarde pas trop.