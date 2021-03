Le Xiaomi Mi 11 Pro a été aperçu sous Geekbench ?

Comme bon nombre de smartphones avant lui et après lui, le futur Xiaomi Mi 11 aurait vu ses résultats de mesure de performances publiés sur la toile et plus particulièrement au sein de l’application Geekbench. S’il s’agit bien de ce modèle, cela nous permettrait de connaître certains détails techniques à son sujet.

Il y a quelques semaines, Xiaomi annonçait la commercialisation de son nouveau smartphone flagship, le Mi 11. Mais dans cette série d’autres modèles sont aussi attendus et plus particulièrement la version Mi 11 Pro qui devrait représenter ce que le constructeur sait faire de mieux dans le domaine de la téléphonie et du multimédia mobile. Le mobile aperçu porte la référence M2102K1AC. Il pourrait tout à fait s'agir du Mi 11 Pro bien que l’on n’en soit pas certain. Il est aussi possible qu’un autre mobile haut de gamme du constructeur comme le futur Redmi K30 Ultra soit aussi sur les rangs et pourrait porter cette référence…

Une capture d’écran qui précise le Soc utilisé

La fiche produite par Geekbench fait état de la présence d’une puce dont la fréquence d’horloge est de 2,60 GHz disposant d’un GPU Mali-G-77 MC9 ce qui correspond au processeur Mediatek Dimensity 1000+. Il est ici associé à 8 Go de mémoire vive sous Android 11, toujours d’après la capture d’écran de Geekbench. Le téléphone testé a réussi à obtenir un score de 773 et 3088 ce qui correspond à des niveaux d’un modèle haut de gamme.

Quelles sont les autres caractéristiques attendues ?

Sinon, le Xiaomi Mi 11 Pro est attendu avec une batterie d’une capacité de 5000 mAh contre 4600 mAh pour le Mi 11. Il pourrait supporter la charge filaire jusqu’à 120 Watts et sans fil jusqu’à 80 Watts ce qui en ferait le mobile à se recharger le plus rapidement au monde, avec ou sans fil, le Mi 11 ayant déjà placé la barre assez haute dans ce domaine. Le Mi 11 partagerait son écran avec la version Pro pour une date de lancement qui n’a pas encore été dévoilée, mais si c’est bien lui que la capture de Geekbench représente, cela ne devrait plus tarder.