Soldes dernier jour pour des promotions exceptionnelles sur les iPhone d’Apple

Cette année les soldes d’hiver ont été prolongés de 15 jours mais leur fin est très proche. Ce soir les soldes sur les smartphones se terminent. Il ne vous reste que quelques heures pour profiter des bons plans. C’est le moment idéal pour acheter un iPhone pas cher.

Soldes iPhone : l’iPhone 8 à -61% de réduction

Acheter un iPhone nécessite un certain budget, surtout si l’on s’intéresse au tout dernier iPhone 12. Pour autant, les modèles plus anciens d’iPhone restent tout de même dans la course et sont devenus beaucoup plus abordables. N’hésitez pas à consulter le guide des meilleurs iPhone en 2021 où vous trouverez de nombreux conseils pour choisir votre futur téléphone.

L’iPhone 8 est proposé chez Rakuten à 208.38€ au lieu de 539€ pendant les soldes. Avec -61% de réduction, c’est chez ce marchand qu’il faut se rendre pour trouver un iPhone 8 pas cher. Il s'agit d'un iPhone reconditionné à neuf. Ce modèle de couleur grise dispose d’un écran de 4.7 pouces, d’une puce A11 Bionic et d’un espace de stockage de 64 Go. Pour en savoir plus, consultez les caractéristiques techniques de l’iPhone 8.

Bon Plan : l’iPhone XR à moins de 400€

Avec un budget inférieur à 400€, vous pouvez tout à fait vous offrir un iPhone. On vous conseille de regarder l’offre proposée par Rakuten sur l’iPhone XR. Ce dernier est actuellement affiché à 370.40€ au lieu de 589€. Il s'agit d'un iPhone reconditionné à neuf. Profitez ainsi d’une remise de -37% sur ce smartphone Apple. Vous profiterez également de la livraison gratuite.

L’iPhone XR est équipé d’un écran de 6.1 pouces, d’une puce A12 Bionic et d’un espace de stockage de 64 Go. Côté photo, il possède un capteur de 12 Mpx. Pour en savoir plus, consultez les caractéristiques techniques de l’iPhone XR.

L’iPhone 11 en promotion à 634€

Après la sortie récente de l’iPhone 12, le dernier bijou d’Apple, l’iPhone a connu une forte baisse de prix. Ce smartphone impressionne toujours par ses performances et sa fluidité de navigation. Pour un iPhone 11 pas cher aujourd’hui, c’est chez Rakuten qu’il faut se rendre. L’iPhone 11 est proposé au prix de 634€ au lieu de 809€ pour cette dernière journée de soldes.

L’iPhone 11 est équipé d’un écran de 6.1 pouces et embarque une puce A13 Bionic de la marque Apple. Il dispose de 64 Go d’espace de stockage. Pour en savoir plus, consultez les caractéristiques techniques de l’iPhone 11.