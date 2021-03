Deux nouveaux forfaits pas chers et fin de la promo iPhone 8 à 19€ chez Cdiscount Mobile

C’est le dernier jour pour profiter de l’offre « forfait 100Go + iPhone 8 » chez l’opérateur Cdiscount Mobile ! Deux nouvelles promos sont proposées aujourd'hui avec 60Go et 100Go à prix réduit. Nous vous présentons l’ensemble de ces offres dans cet article.

Dernier jour : L’offre « iPhone 8 reconditionné + forfait 100Go »

Vous pouvez obtenir l’iPhone 8 64Go, de coloris gris sidéral et reconditionné comme neuf, avec le forfait 100Go d’un montant de 19.99€/mois au prix unique de 19€ ! Cette offre vous engage pour une durée minimale de 24 mois. Si vous souhaitez vous engager seulement sur année, alors le montant de votre abonnement mensuel s’élèvera à 34.99€.

Ce smartphone est doté un écran Retina HD de 4.7 pouces et bénéficie d’un capteur principal de 12MP et d’un capteur frontal de 7MP pour vos selfies. Votre iPhone 8 est testé, contrôlé et réinitialisé et est garanti sans rayure. Vous bénéficiez de la livraison gratuite, accompagnée d’accessoires neufs.

Le forfait 100Go vous offre les garanties suivantes :

100Go d’Internet en France dont 10Go utilisables depuis l’UE et les DOM

en France dont utilisables depuis l’UE et les DOM Depuis la France, l’UE et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

Les nouveaux forfaits illimités 30Go et 60Go à petit prix

Cdiscount Mobile vous propose jusqu’au 10 mars inclus ses deux forfaits 30Go et 60Go à moins de 10€/mois ! Tous deux sans engagement, vous pourrez résilier votre abonnement à tout moment et sans frais.

Offre limitée 30Go à 3.99€/mois

Pendant 6 mois, vous pourrez profiter de l’offre 30Go au prix de 2.99€/mois avant de retrouver son tarif initial de 12.99€/mois. Cela vous permet une économie de 60€, l’équivalent de plus de 4 mois de forfait au tarif de base !

À ce prix, Cdiscount Mobile vous propose les garanties suivantes :

30Go d’Internet en France dont 10Go utilisables depuis l’UE* et les DOM

en France dont utilisables depuis l’UE* et les DOM Depuis la France, l’UE* et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

Offre limitée 60Go à 7.99€/mois

La première année d’abonnement, vous pourrez bénéficier de 60Go d’Internet pour la somme de 7.99€/mois ! Au-delà, vous paierez à nouveau votre forfait 60Go au tarif de base, à savoir 14.99€/mois. L’offre promotionnelle vous permet ainsi d’économiser 94€, l’équivalent de 6 mois de forfait !

L’offre limitée 60Go se présente comme suit :

60Go d’Internet en France dont 5Go utilisables depuis l’UE* et les DOM

en France dont utilisables depuis l’UE* et les DOM Depuis la France, l’UE* et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

*UE + Norvège, Islande, Liechtenstein