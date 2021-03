Nouveau smartphone Motorola Moto e7i power à moins de 100 € avec une batterie 5000 mAh

La marque Motorola vient d’annoncer par la voie d’un communiqué de presse l’arrivée sur le marché d’un nouveau téléphone portable d’entrée de gamme, le Moto e7i power. Il est ainsi baptisé, car il dispose d’une batterie d’une capacité de 5000 mAh autorisant son constructeur à dire qu’il peut tenir pendant 2 jours avec une seule charge pour moins de 100 €. En voici tous les détails.

Motorola étoffe sa gamme de smartphones et propose désormais une offre pour un très large public à la recherche d’un appareil pas cher et qui offre une bonne autonomie. C’est peut-être justement sur ce point que le Moto e7i power pourra faire la différence face à la concurrence, moins bien équipé à ce tarif. En effet, la batterie du mobile a une capacité de 5000 mAh. Elle est rechargeable grâce à un bloc d’alimentation fourni de 10 Watts ce qui malheureusement n’est pas beaucoup et bien maigre face aux 65 Watts que certaines batteries peuvent supporter, mais dans une gamme de prix plus importante.

Quelles autres caractéristiques techniques pour ce prix ?

Pour les autres caractéristiques, on peut compter sur la présence d’un écran LCD IPS de 6,5 pouces affichant une définition de 720x1600 pixels soit une densité de 269 ppi. L’appareil peut être déverouillé grâce à un lecteur d’empreinte digitale installé au dos. C’est aussi là que l’on trouve le bloc photo principal avec un capteur de 13 mégapixels accompagné d’un objectif de 2 mégapixels pour les photos de type macro. Pour se prendre en selfie, il y a un capteur de 5 mégapixels installé dans l’encoche présente sur l’écran.

Le mobile Moto e7i power est animé par une puce Unisoc SC9863A cadencé à 1,6 GHz et 2 Go de mémoire vive. Il y a 32 Go d’espace de stockage interne avec la possibilité d’insérer une carte mémoire micro SD jusqu’à 512 Go. Le téléphone est compatible avec les réseaux 4G. Il est également Bluetooth et Wi-Fi n, mais pas NFC pour le paiement sans contact. Il se recharge par une prise USB-C aujourd’hui largement répandue. Il y a une prise audio jack 3,5 mm pour brancher un casque. Le mobile est protégé contre les éclaboussures. Il mesure 165x75,8x9,2 mm pour un poids de 200 grammes, selon le constructeur.

Le nouveau smartphone Motorola Moto e7i power sera disponible à partir de mi-mars pour un prix de 100 € environ.