Les meilleurs smartphones Xiaomi en promotion aujourd’hui

La marque Xiaomi ne cesse de proposer de nouveaux téléphones qui offrent un rapport qualité prix imbattable. On vous aide à faire le point sur les meilleurs smartphones Xiaomi mais surtout on vous dit où les trouver au meilleur prix aujourd’hui. On a cherché pour vous les bons plans pour des smartphones Xiaomi pas chers.

Smartphone Xiaomi pas cher : les Xiaomi Redmi Note 9T 5G Si vous êtes à la recherche d’un smartphone Xiaomi pas cher mais que vous hésitez entre plusieurs modèles, nous vous invitons à lire tout de suite notre guide « Quel smartphone Xiaomi acheter en 2021 ? ». Cela vous aidera à trouver le Xiaomi qui vous convient le mieux. Une fois le modèle choisi, regardons chez quels marchands vous devriez aller pour l’acheter au meilleur prix. Parmi notre sélection, vous trouverez le Xiaomi Redmi Note 9T qui sera parfait pour ceux qui ont un budget de 200€ pour changer de smartphone. Il est en effet proposé à 219€ au lieu de 312.85€ chez Rakuten aujourd’hui. Le Redmi Note 9T compatible 5G est équipé d’un écran 6.53 pouces, de 3 capteurs photo dont un de 48 Mpx et d’une batterie de 5000 mAh. Pour en savoir plus, consultez les caractéristiques techniques du Xiaomi Redmi Note 9T. Bon Plan : Xiaomi Mi 10T à 419€ chez RED by SFR Si vous souhaitez un smartphone Xiaomi un peu plus performant, intéressez-vous au Xiaomi Mi 10T. Il fait également parti de la sélection des meilleurs smartphones Xiaomi en 2021. Pour le trouver au meilleur prix, regardez du côté de l’opérateur RED by SFR. Vous le trouverez en effet à 419€ en ce moment. Vous pouvez l’acheter avec ou sans forfait mobile. Ce téléphone est compatible tout opérateur. Le Xiaomi Mi 10T est doté d’un écran de 6.6 pouces, d’un appareil photo de 64 Mpx et d’une batterie de 4780 mAh. Il se fait surtout remarquer par sa puissance car il embarque une puce Qualcomm Snapdragon 865, à savoir un SoC puissant pour un prix très abordable. Pour en savoir plus, consultez les caractéristiques techniques du Xiaomi Mi 10T. Le Xiaomi Mi 11 en précommande à 799€ avec un aspirateur Mi Robot AS7 offert Pas encore sortie mais disponible en précommande, le Xiaomi Mi 11 est très attendu. C’est le smartphone Xiaomi le plus puissant proposé actuellement grâce à son SoC Qualcomm Snapdragon 888. Le tout dernier processeur disponible. Il dispose d’une capacité de charge très impressionnante également. Côté photo, il n’est pas en reste non plus car il offre un capteur de 108 Mpx. Pour en savoir plus, consultez les caractéristiques techniques du Xiaomi Mi 11. Disponible chez de nombreux marchands le Xiaomi Mi 11 est proposé actuellement à 799€ chez Boulanger avec en plus en cadeau un aspirateur Mi Robot AS7 offert par le constructeur Xiaomi. En le précommandant dès aujourd’hui, le Mi 11 sera disponible dès le 9 mars prochain