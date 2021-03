Nouvelles promotions à partir de 2.99€ sur les forfaits mobiles Auchan Telecom et NRJ Mobile !

À la recherche d’un forfait à prix réduit ? Vous trouverez à coup sûr le forfait idéal parmi les promotions des opérateurs Auchan Telecom et NRJ Mobile ! De 20Go à 100Go, nous vous présentons leurs offres mobiles dans cet article.

Auchan Telecom : ses séries limitées 20Go et 40Go à partir de 2.99€

Auchan Telecom propose deux séries limitées à prix réduit et sans engagement, vous permettant ainsi de résilier votre abonnement dès que vous le souhaitez et sans frais.

La série limitée 20Go

La série limitée 20Go est au prix de 2.99€ les 6 premiers mois d’abonnement jusqu’au 10 mars ! Au-delà des 6 mois, vous vous acquitterez du prix initial, à savoir 9.99€/mois. La promotion de l’opérateur Auchan Telecom vous permet de faire une économie de 42€, soit l’équivalent de 4 mois de forfait au tarif de base !

Cette offre mobile vous propose 20Go d’Internet en France, dont 2Go pour pouvoir vous connecter également depuis l’UE et les DOM. Vous profiterez de l’illimité pour l’ensemble de vos communications depuis la France, l’Union Européenne et les DOM.

La série limitée 40Go

La série limitée 40Go, quant à elle, bénéficie jusqu’au 17 mars d’une réduction de 7€/mois la première année d’abonnement ! Ainsi, vous paierez la somme de 6.99€/mois pendant 1 an avant de revenir au tarif de base d’un montant de 13.99€/mois. Avec cette offre, vous économisez l’équivalent de 6 mois d’abonnement !

Cette série limitée vous offre 40Go d’Internet en France, dont 3Go utilisables depuis l’UE et les DOM. Aussi, que vous soyez en France, au sein de l’UE ou des DOM, vous profiterez des appels, SMS et MMS en illimité.

Sachez qu’avec l’une ou l’autre de ces offres, les communications depuis la France vers les numéros des DOM ne sont pas comprises.

NRJ Mobile : ses séries limitées 50Go et 100Go à partir de 3.99€

L’opérateur NRJ Mobile lance deux séries limitées également sans engagement et à prix réduit, valables jusqu’au 10 mars !

Le forfait Woot 50Go

L’offre limitée 50Go bénéficie d’une réduction les 6 premiers mois de souscription, vous permettant ainsi de payer votre abonnement 3.99€/mois au lieu de 15.99€/mois, soit 72€ économisés ! Autrement dit, NRJ Mobile vous offre l’équivalent de 4 mois de forfait au tarif de base !

Avec cette série limitée, vous profiterez de 50Go d’Internet en France, dont 5Go pour naviguer sur la toile également à l’étranger (UE et les DOM).

Le forfait Woot 100Go

La promotion sur le forfait Woot vous permet de payer votre abonnement 9.99€/mois au lieu de 19.99€/mois pendant 1 an ! Là encore, vous pouvez faire de belles économies, à savoir 120€ ! À ce tarif, vous bénéficiez de 100Go pour naviguer sur Internet en France et jusqu’à 10Go utilisables lorsque vous voyagez au sein de l’Union européenne et des DOM.

Ces deux forfaits pas chers vous permettent d’appeler et d’envoyer vos messages (SMS et MMS) sans compter aussi bien depuis la France que depuis l’UE et les DOM !

Comme les offres mobiles de Auchan Telecom, les deux offres limitées de l’opérateur NRJ Mobile ne proposent pas l’illimité pour les communications depuis la France vers les DOM.