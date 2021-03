Les nouveaux smartphones attendus en mars 2021

Habituellement, le mois de mars est une période propice à la présentation de nouveaux téléphones portables. Normalement, à ce moment de l’année, les constructeurs s’exposent et font la démonstration de leur savoir-faire au Mobile World Congress de Barcelone pour le moment repoussé en juin en 2021 pour cause de pandémie mondiale. Mais que nous réserve ce mois de mars ? Quelles sont les annonces officielles attendues ?

La journée du 4 mars est particulièrement chargée concernant les annonces de constructeurs. En effet, la marque realme doit officiellement présenter, ce jour-là, en Chine, sa nouvelle série de smartphones haut de gamme, la série GT. Le fabricant a livré quelques détails sur ses caractéristiques techniques, mais également physiques avec un dos recouvert en partie par un cuir végétal et une puce Qualcomm Snapdragon 888 pour l’animer.

La série Redmi Note 10 bientôt dévoilée

Xiaomi devrait aussi profiter de ce jour pour annoncer la nouvelle série de smartphones Redmi Note 10. Trois modèles sont attendus : le Redmi Note 10, le Redmi Note 10 Pro et certains pensent qu’un Redmi Note 10 Pro Max pourrait aussi faire partie de la fête. Le Redmi Note 10 disposerait d’un écran LCD 120 Hz avec une puce Qualcomm Snapdragon 735G alors que le Redmi Note 10 Pro embarquerait un écran OLED avec un processeur Snapdragon 750G et un capteur photo principal de 108 mégapixels. Ils seraient tous protégés contre les éclaboussures.

OnePlus : une date pour annoncer une date ?

La marque OnePlus a récemment annoncé qu’elle allait prendre la parole le lundi 8 mars pour dévoiler la date de présentation de sa nouvelle série de smartphones, les OnePlus 9. Toutefois, Mukul Sharma a publié un message sur twitter dans lequel il mentionne la date du 23 février pour la présentation officielle des OnePlus 9. Il devrait y avoir trois modèles annoncés dont le OnePlus 9, le OnePlus 9 Pro et un abordable OnePlus 9R. La version la plus haut de gamme devrait miser sur la photo avec un partenariat avec la marque Hasselblad s’appuyant sur un capteur Sony IMX 789 que l’on trouverait aussi sur le futur Oppo Find X3 accompagné d’un autre capteur de 50 mégapixels. Il serait équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 888, d’un écran de 6,7 pouces QHD+ 10 bits sur 120 Hz et d’une batterie de 4500 mAh.

ROG Phone 5, pour jouer en toutes circonstances

Le 10 mars prochain, Asus devrait annoncer son nouveau smartphone gaming ultra haute performance, le ROG Phone 5. Récemment apparu dans les listes de l’organisme de certification des télécommunications chinois, le TENAA, sa commercialisation ne devrait plus tarder. Il se murmure d’une présentation officielle devrait avoir lieu le 10 mars pour confirmer les rumeurs sur ses caractéristiques techniques attendues, à savoir une puce Qualcomm Snapdragon 888, 12 ou 16 Go de mémoire vive, un écran AMOLED 144 Hz de 6,78 pouces et une batterie de 6000 mAh supportant la charge rapide 65 Watts.

La série Oppo Find X3 en approche

Toujours la semaine prochaine, le 11 mars 2021, plus exactement, ce sera au tour de la marque Oppo de prendre la parole afin de présenter officiellement la nouvelle série Oppo Find X3. Un an après la sortie du phénoménal Find X2 Pro, cette nouvelle gamme s’annonce prometteuse. Quelques détails et notamment les photos ont, semble-t-il, déjà fuités concernant les Find X3 Pro, Find X3 Neo et Find X3 Lite composant cette série.

A lire aussi :

Top 4 des Smartphones 5G à moins de 350€

Quel Smartphone Xiaomi acheter en 2021 ?

Top 5 des meilleurs Smartphones pour la photo en 2021