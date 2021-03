BON PLAN : un forfait mobile jusqu’à 200Go en promo dès 12,99 € sur SFR ou Orange !

Vous êtes à la recherche d’un forfait avec le plein de data, sans engagement et en promotion ? Découvrez dans cet article le forfait Le géant de l’opérateur Prixtel : jusqu’à 200Go d’Internet à prix réduit jusqu’au 9 mars !

Prixtel et son forfait Le géant : jusqu’à 200Go en 5G à prix réduit

Prixtel vous offre la possibilité jusqu’au 9 mars, 23h59, de bénéficier de son forfait flexible Le géant à prix réduit la première année d’abonnement ! L’opérateur vous embarque dans sa dynamique écologique avec ses forfaits neutres en CO2 grâce à la reforestation du territoire français qu’il entreprend ! Il vous permet en plus de payer le prix juste : vous versez la somme correspondant à votre consommation Internet !

Ainsi, jusqu’au 9 mars, vous pouvez bénéficier du forfait Le géant pour les tarifs suivants :

Jusqu’à 100Go : 12.99€/mois pendant 1 an, puis 19.99€/mois

pendant 1 an, puis 19.99€/mois Entre 100Go et 150Go : 17.99€/mois pendant 1 an, puis 24.99€/mois

pendant 1 an, puis 24.99€/mois De 150Go à 200Go : 22.99€/mois pendant 1 an, puis 29.99€/mois

Cette promotion vous fait économiser 84€ la première année, et ce quel que soit votre palier data ! Prixtel vous permet également de choisir le réseau qui couvre le mieux votre lieu de résidence entre Orange et SFR. Enfin, notez que le forfait Le géant est sans engagement, vous pourrez ainsi résilier votre abonnement dès que vous le souhaitez, sans aucuns frais à prévoir.

Les garanties du forfait mobile Le géant

Prixtel vous permet, comme nous l’avons évoqué, d’utiliser votre enveloppe data selon vos besoins et d’en payer le prix juste. Nous vous rappelons que les 200Go disponibles avec le forfait Le géant fonctionnent aussi sur le réseau 5G ! Par ailleurs, quelle que soit votre consommation Internet, vous pourrez profiter de 15Go (inclus) pour vous connecter lors de vos voyages au sein de l’Union européenne ou dans les DOM.

Du côté des communications depuis la Métropole, l’opérateur Prixtel vous permet d’appeler à votre convenance vers les fixes de l’UE et des DOM, mais aussi vers les numéros des États-Unis et du Canada ! Bien entendu, vos appels, SMS et MMS sont illimités vers l’ensemble des numéros métropolitains.

Depuis l’Union européenne et les DOM, vos échanges seront également illimités vers ces destinations ainsi que vers la Métropole.

Pour résumer, votre forfait Le géant vous offre les garanties suivantes :