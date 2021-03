Bouygues Telecom : nouveau forfait B&You 160Go et séries limitées 100Mo, 60Go et 100Go !

Découvrez dans cet article le nouveau forfait B&You 160Go ainsi que les séries limitées de l’opérateur Bouygues Telecom, sans engagement et valables jusqu’au 10 mars, 23h59 ! Il y en a pour tous les goûts, de 100Mo à 160Go, et pour tous les budgets !

Le maximum de data pour 19.99€/mois

Bouygues Telecom lance son forfait B&You avec le plein de data, à savoir : 160Go ! Pour en profiter, vous devrez payer la somme de 19.99€/mois. Sans engagement, ce forfait vous offre 160Go d’Internet en France, dont 15Go pour votre connexion lors de vos séjours en Europe et dans les DOM.

Dans le détail, le forfait B&You 160Go c’est :

160Go d’Internet en France, dont 15Go utilisables depuis l’Europe et les DOM

utilisables depuis l’Europe et les DOM Depuis la France : appels et SMS illimités vers la Métropole et les DOM , MMS illimités

, MMS illimités Depuis l’Europe et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

60Go et 100Go d’enveloppe data pour moins de 15€/mois

Besoin de vous connecter à Internet sereinement depuis votre smartphone pour moins de 15€/mois, vous aurez le choix parmi deux offres B&You : 60Go et 100Go.

Ces deux offres vous proposent l’illimité pour l’ensemble de vos communications où que vous soyez en Europe et dans les DOM et bien sûr depuis la France.

Dans le détail, les garanties concernant les communications sont les suivantes :

Depuis la France : appels et SMS illimités vers la Métropole et les DOM , MMS illimités

, MMS illimités Depuis l’Europe et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

Le forfait B&You 60Go est au prix de 12.99€/mois et vous permet de bénéficier de 60Go d’Internet en France, dont 12Go que vous pouvez utiliser lorsque vous voyagez en Europe ou dans les DOM.

Le forfait B&You 100Go, quant à lui, coûte la somme de 14.99€/mois et vous offre 100Go d’Internet en France, dont 15Go pour rester connecté aussi bien en Europe que dans les DOM.

L’essentiel pour 4.99€/mois

Pour celles et ceux qui ont besoin seulement de l’essentiel, le forfait B&You 100Mo devrait vous convenir ! À 4.99€/mois, vous bénéficiez de 100Mo d’Internet depuis la France, mais aussi lorsque vous êtes en Europe et dans les DOM. Côté communications, vous profitez de l’illimité pour vos appels, SMS et MMS depuis l’ensemble des destinations précitées !

Notez que vos appels et SMS illimités depuis la Métropole vers les DOM sont inclus dans cette offre B&You. Enfin, ce forfait B&You 100Mo vous offre également l’application B.tv, dont l’accès est soit décompté de votre enveloppe data, soit illimité avec le WiFi !