Les meilleurs smartphones Samsung en promotion à moins de 300€

Parmi les nombreux modèles de smartphones Samsung, il n’est pas toujours aisé de faire son choix. Nous allons regarder ensemble quels sont les meilleurs téléphone Samsung en 2021 mais surtout on va vous dévoiler chez quel marchand aller pour un Samsung pas cher et en promotion.

Meilleur Samsung en promotion : le Samsung Galaxy A12 à 164.99€

Si vous avez besoin de conseil pour choisir votre prochain smartphone Samsung, nous vous conseillons de lire tout de suite notre guide « Les meilleurs smartphones Samsung à moins de 300€ ». Disponible sur le marché depuis quelques semaines seulement, le Samsung Galaxy A12 n’est pas cité dans ce classement mais il pourrait tout à fait le rejoindre. Le Galaxy A12 est le smartphone Samsung le moins cher de la gamme des Galaxy A. C’est chez Fnac que vous le trouverez au meilleur prix aujourd’hui, c'est-à-dire à 164.99€ seulement.

Le Samsung Galaxy A12 est doté d’un écran de 6.5 pouces, d’un capteur photo principal de 48 Mpx et d’une batterie de 5000 mAh. Côté processeur, il embarque une puce Mediatek Helio P35 associée à 4 Go de RAM et un espace de stockage de 64 Go. Pour en savoir plus, consultez les caractéristiques techniques du Samsung Galaxy A12.

Smartphone Samsung à 200€ : le Galaxy A41

Le Samsung Galaxy A41 fait parti de la sélection des meilleurs smartphones Samsung à moins de 300€ en 2021. Grâce à Fnac, vous pourrez obtenir ce modèle pour un budget de 200€ environ. Il est en effet proposé à 206.90€ seulement en ce moment. Un tarif très intéressant pour un appareil très polyvalent.

Le Samsung Galaxy A41 est équipé d’un écran de 6.67 pouces, de 3 capteurs photo dont un principal de 48 Mpx et d’une batterie de 3500 mAh. Il embarque un SoC Mediatek Helio P65 épaulé par 4 Go de RAM et dispose d’un espace de stockage de 64 Go extensible via microSD. Pour en savoir plus, consultez les caractéristiques techniques du Samsung Galaxy A41.

Le Galaxy A32 5G, en promotion à moins de 300€

Avec un budget de 300€ maximum, le Samsung Galaxy A32 compatible 5G vous est conseillé. Il est proposé actuellement à 299€ au lieu de 329€ chez Boulanger. Profitez ainsi de -9% de remise immédiate, en plus de la livraison gratuite et d’une garantie de 2 ans pièces et main d’œuvre comprises.

Sorti en janvier 2021, le Samsung Galaxy A32 5G offre un très bon rapport qualité prix. Il est équipé d’un écran de 6.5 pouces, de 4 capteurs photo dont un principal de 48 Mpx et d’une batterie puissante de 5000 mAh. Côté processeur, il est équipé d’une puce Dimensity 720 de chez Mediatek. Elle est épaulée par 4 Go de mémoire vive et d’une capacité de stockage de 128 Go. Pour en savoir plus, consultez les caractéristiques techniques du Samsung Galaxy A32.