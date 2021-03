Forfait mobile 80Go en promo à partir de 11.99€ : Free Mobile ou Prixtel, lequel choisir ?

Vous recherchez un forfait mobile en promotion avec 80Go d’Internet ? Vous trouverez à coup sûr votre bonheur parmi les offres des opérateurs Free Mobile et Prixtel ! Pas de panique, nous vous aidons à les départager dans cet article !

Forfaits mobiles 80Go : promotion à saisir avant le 9 mars, minuit !

Les opérateurs Free Mobile et Prixtel proposent tous deux un forfait sans engagement avec 80Go d’Internet, en promotion jusqu’au 9 mars, 23h59 !

Free Mobile et sa série Free 80Go

La série Free est au prix de 11.99€/mois la première année d’abonnement ! Au-delà, le tarif passera automatiquement à 19.99€/mois, vous faisant glisser sur le forfait Free 5G. Ce changement de forfait vous permettra de bénéficier davantage de garanties (+ de data, + de pays).

À ce prix, vous profitez de 80Go d’Internet en France et de 10Go utilisables depuis l’Europe et les DOM ainsi que de l’illimité pour l’ensemble de vos communications que vous soyez en France, en Europe ou encore dans les DOM.

Prixtel et son forfait Le grand

Le forfait Le grand, neutre en CO2, vous offre jusqu’à 80Go d’Internet pour la somme de 12.99€/mois les 12 premiers mois d’abonnement avant de revenir au tarif initial de 19.99€/mois. Si vous consommez moins de 60Go, vous paierez la somme de 10.99€/mois pendant 1 an puis 17.99€/mois.

Ce forfait pas cher vous offre également 15Go pour rester connecté depuis l’UE et les DOM, de même que les appels, SMS et MMS en illimité depuis ces destinations et la France.

Quel opérateur choisir : Free Mobile ou Prixtel ?

Ces deux offres mobiles sans engagement de durée sont intéressantes et le prix est identique à 1€ près, au bénéfice de Free Mobile. Nous avons cependant sélectionné quelques critères qui peuvent vous aider à les départager !

L’offre à long terme : Prixtel modifie seulement son prix au terme de la première année, c’est-à-dire que vous paierez 7€ de plus chaque mois (19.99€). Free Mobile augmente également son tarif mensuel à 19.99€ à bout d’un an, mais vous bénéficierez davantage de garanties : 150Go voire l’illimité en 5G d’Internet en France, 25Go de data à l’étranger, plus de pays inclus pour les communications et la data.

L’ouverture des appels et SMS aux DOM : Free Mobile offre l’illimité des appels et SMS depuis la Métropole vers les DOM (hors Mayotte pour les appels) tandis que Prixtel n’inclut pas les DOM pour les communications depuis la France.

Les détails : Prixtel propose un forfait neutre en CO2 avec le choix de la couverture réseau : Orange ou SFR. Il vous permet aussi de payer moins cher votre forfait lorsque vous consommez moins de data.