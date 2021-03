Lancement officiel du realme GT en Chine, bientôt chez nous en France ?

Comme prévu, la marque realme a présenté officiellement son nouveau smartphone flagship, le realme GT 5G pour le marché chinois. Il est ainsi dévoilé avec des caractéristiques haut de gamme, mais pas la charge aussi rapide qu’attendu. En voici tous les détails.

Après plusieurs bandes-annonces sur la nouvelle série de smartphones haut de gamme, la marque realme a enfin levé le voile sur le realme GT 5G. Celui-ci peut se targuer de proposer une fiche technique digne des meilleurs appareils afin de tenter de rivaliser avec les ténors du marché.

Selon le constructeur, l’inspiration de la conception du realme GT 5G vient de la course automobile et notamment des voitures de sport GT développées pour parcourir de très longues distances tout en produisant de très hautes performances. Ainsi, il s’appuie sur une puce Qualcomm Snapdragon 888 qui est associée à 8 Go de RAM LPDDR5 et 128 Go de mémoire interne ou 12 Go de mémoire vive et 256 Go d’espace de stockage, sans possibilité d’extension supplémentaire avec une carte mémoire. Le fabricant a prévu un système de refroidissement interne spécifique produisant, selon lui, une meilleure dissipation thermique afin d’assurer la stabilité de la puce principale, notamment. En outre, realme l’a aussi doté d’un moteur d’accélération Hyper Boost 4.0 qui permet une planification intelligente des ressources et une interface de contrôle des températures. Pour les jeux, le realme GT 5G dispose d’un moteur linéaire de vibration proposant 10 niveaux différents pour autant de sensations pendant la partie.

Un écran pour toutes les applications, dont les jeux

Le smartphone realme GT 5G est équipé d’un écran de 6,43 pouces, plutôt raisonnable comme taille, avec une dalle Super AMOLED sur une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 360 Hz. Il intègre le lecteur d’empreinte digitale pour le déverrouillage de l’appareil. L’écran est plat et percé dans le coin supérieur gauche pour la caméra frontale embarquant un capteur de 16 mégapixels. À l’arrière, il y a un capteur principal de 64 mégapixels. Il y a aussi un capteur de 8 mégapixels pour les photos grand-angles et un autre capteur pour les macros.

Une très moins rapide qu’attendu, mais tout de même très efficace

Le mobile dispose d’une batterie d’une capacité de 4500 mAh avec la possibilité de charger à 65 Watts de puissance alors que nous attendions plutôt à du 120 Watts, le fabricant ayant réalisé des démonstrations de son savoir-faire sur cette technologie. Ce serait certainement pour un prochain modèle. Le constructeur annonce tout de même un chargement complet en seulement 35 minutes ce qui est déjà une très bonne chose. Il n’est pas possible de le charger sans fil. Le mobile profite de haut-parleurs stéréo, d’une certification Hi-Res et d’une compatibilité Dolby Atmos. Il est Wi-Fi 6 et supporte les réseaux 5G. Notez la présence d’une prise audio jack 3,5 mm normalement abandonnée sur les modèles les plus haut de gamme.

Le smartphone realme GT 5G est annoncé à un prix de 360 € environ HT pour la version 8+128 Go et à 425 € environ pour le modèle 12+256 Go. Il est décliné en jaune avec une bande noire, bleu ou argenté.