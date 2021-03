Xiaomi dévoile officiellement sa nouvelle série de milieu de gamme, Redmi Note 10 aux caractéristiques de flagship

Comme prévu, la marque Xiaomi a officialisé la présentation de la nouvelle série Redmi Note 10 représentant le milieu de gamme du constructeur. Toutefois, les fiches techniques sont, pour certaines, dignes d’appareils parmi les meilleurs du marché notamment grâce à un écran 120 Hz et un capteur photo 108 mégapixels pour la version Pro. En voici tous les détails.

Particulièrement attendue, la gamme de smartphones Redmi Note 10 a été officiellement présentée par le constructeur. Elle comprend quatre modèles : Le Redmi Note 10, le Redmi Note 10 5G, le Redmi Note 10 S et le Redmi Note 10 Pro.

La version Pro, la configuration la plus avancée

Le Xiaomi Redmi Note 10 Pro est la version la plus musclée. Il embarque un processeur Qualcomm Snapdragon 732G compatible 4G.

Il s’appuie sur un écran de 6,67 pouces AMOLED avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz. Il est associé à 6 ou 8 Go de RAM. Il y a un lecteur d’empreinte sur le profil, au niveau du bouton d’alimentation.

Il dispose d’une batterie d’une capacité de 5020 mAh capable de supporter la charge à 33 Watts.

Son capteur photo principal est un 108 mégapixels, le Samsung ISOCELL HM2, ce qui fait une très belle proposition pour un appareil de milieu de gamme. Il est associé à un capteur de 8 mégapixels pour les photos ultra grand-angle, un téléobjectif 5 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. La caméra à selfie est un 16 mégapixels.

Redmi Note 10 avec capteur photo de 48 mégapixels et batterie de 5000 mAh

Le Redmi Note 10 s’appuie sur un écran AMOLED de 6,43 pouces proposant une luminosité de 1100 nits, selon son fabricant. Il utilise un capteur photo principal de 48 mégapixels, un capteur de 8 mégapixels pour les photos grand-angles et deux capteurs de 2 mégapixels chacun pour les macros et le calcul de la profondeur de champ.

Il est animé par une puce Qualcomm Snapdragon 678 avec 4 ou 6 Go de mémoire vive et 64 ou 128 Go d’espace de stockage interne. Sa batterie a une capacité de 5000 mAh pour une charge à 33 Watts au maximum. Il sera décliné en gris, blanc ou vert.

Redmi Note 10S, un 64 mégapixels comme capteur principal géré par la puce Mediatek

Le Redmi Note 10S est un appareil très similaire au Redmi Note 10. Il partage son écran, sa batterie et la possibilité de charger à 33 Watts. Par contre, il utilise une caméra principale de 64 mégapixels à la place du 48 mégapixels et propose les mêmes autres capteurs.

La puce est également différente puisque la version Redmi Note 10S embarque un processeur Mediatek Helio G95 de l’an passé avec 6 ou 8 de RAM. Il y a un lecteur d’empreinte digitale sur le côté.

Redmi Note 10 5G, la 5G ultra abordable

Enfin, le Redmi Note 10 5G veut être le mobile 5G le plus abordable du marché. Pour cela, il est animé par une puce Meditak Dimensity 700 gravée en 7 nm avec une configuration triple capteurs photo avec un module principal de 48 mégapixels et deux capteurs de 2 mégapixels pour les macros et le calcul de la profondeur de champ. Il y a un capteur de 8 mégapixels pour se prendre en selfie.

Sa batterie a une capacité de 5000 mAh pour une charge à 18 Watts maximum.

Son écran mesure 6,5 pouces et profite d’une fréquence de rafraîchissement adaptative variant de 30 à 90 Hz de manière automatique et selon les besoins des applications en cours d’exécution.

Des prix connus pour le Redmi Note 10, les autres à venir

Pour le moment, pour la France, Xiaomi a annoncé une disponibilité mi-mars pour le modèle Redmi Note 10 pour un prix de 199,90 € pour la version 4+128 Go. Les prix et les disponibilités des autres modèles seront officiellement annoncés le 16 mars.

En attendant, sachez que le Redmi Note 10 Pro est annoncé à 279 dollars pour la version 6+64 Go, à 299 dollars pour 6+128 Go ou à 329 dollars pour 8+128 Go.

Le Redmi Note 10S est annoncé à des prix de 229 dollars pour 6+64 Go, 249 dollars pour 6+128 Go ou 279 dollars pour le 8+128 Go.

Enfin, pour le Redmi Note 10 5G, le constructeur a annoncé des prix de 199 dollars pour le modèle 4+64 Go ou 229 dollars pour la version 4+128 Go.