Ventes Flash Smartphones : plus que quelques heures pour des promotions exceptionnelles sur les iPhone

En ce moment même et pendant quelques heures seulement, Cdiscount propose des ventes flash avec des réductions allant jusqu’à -50%. Cette vente flash concerne également les smartphones Samsung, Xiaomi mais aussi les iPhone d’Apple. Ces derniers sont rarement accessibles à petit prix, alors découvrez-vite les offres d'iPhone en promotion.

Vente Flash : l’iPhone 12 à 854.05€ pendant quelques heures seulement

La première vente flash qui a attiré notre attention concerne l’iPhone 12. Le tout dernier smartphone d’Apple est concerné par cette promotion exceptionnelle qui doit se terminer cet après-midi à 16h ! Vous pouvez pendant encore quelques heures seulement l’acheter pour 854.05€ au lieu de 909€. Même pendant cette période de promotion sur les iPhone, le paiement en 4 fois sans frais est proposé par Cdiscount.

L’iPhone 12 est le dernier smartphone mis sur le marché par la marque Apple et l’un des plus performant actuellement. Il est équipé d’un écran Super Retina XDR de 6.1 pouces et d’un double appareil photo de 12 Mpx. Il embarque la puce la plus performante à savoir une puce Bionic A14 qui peut traiter jusqu'à 11 mille milliards d'opérations en une seconde. Pour en savoir plus, consultez les caractéristiques techniques de l’iPhone 12.

Promotion exceptionnelle sur l’iPhone 12 mini

Plus compact que le classique iPhone 12, l’iPhone 12 mini n’échappe pas à cette vente flash. Il est lui aussi affiché à prix exceptionnel aujourd’hui chez Cdiscount. Vous pouvez en effet le trouver à 762.76€ seulement au lieu de 809€. Attention cette offre éphémère se terminera aujourd’hui à 16h.

L’iPhone 12 mini reprend de nombreuses caractéristiques de son grand frère. Il est néanmoins doté d’un écran plus petit de 5.8 pouces. Il possède le même processeur que l’iPhone 12 et le même appareil photo. Pour en savoir plus, consultez les caractéristiques techniques de l’iPhone 12 mini.

L’iPhone SE 2020 à petit prix jusqu’à 16h

L’iPhone SE offre de belles performances mais à prix beaucoup plus abordable que l’iPhone 12. Avec la vente flash Cdiscount il est proposé à 464.55€ au lieu de 489€ habituellement. C’est le moment d’en profiter car dans quelques heures, il retrouvera son prix habituel et l’iPhone SE ne sera plus en promotion. Avec Cdiscount, vous profitez en plus de la livraison gratuite à domicile ou en point relais.

L’iPhone SE 2020 connaît un large succès grâce à son format compact mais aussi à son petit prix. Il est équipé d’un écran de 4.7 pouces, d’un capteur photo de 12 Mpx et d’une batterie de 1821 mAh. Côté processeur, il embarque une puce A13 Bionic associée à 3 Go de RAM. Pour en savoir plus, consultez les caractéristiques techniques de l’iPhone SE 2020.

De nombreux modèles de smartphones profitent de cette vente flash pour être proposés à petit prix. Retrouvez toute la sélection de smartphones Samsung, Xiaomi ou encore Apple en promotion chez Cdiscount.