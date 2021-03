Le OnePlus Nord 2 serait annoncé très prochainement et miserait sur Mediatek

Alors que la série de smartphones OnePlus 9 ne devrait plus tarder, intéressons à la proposition de milieu de gamme faite par le constructeur sous le nom de Nord. Ainsi, on apprend que la version 2 pourrait bien être disponible dans les prochains mois. En voici tous les détails.

Après avoir touché le sommet, la marque OnePlus semble se recentrer sur le milieu de gamme et a pu, l’an passé, proposer deux puis trois modèles sous la gamme Nord affichant des caractéristiques intéressantes pour un prix plutôt abordable et notamment de la 5G pour certains. La série Nord s’est, semble-t-il, assez bien vendue et pas uniquement là où la société chinoise a ses fans. En effet, ils auraient remporté un vif succès en Inde ainsi qu’aux Etats-Unis et en Europe. Dans ces conditions, il est normal que l’entreprise ait envisagé et conceptualisé une nouvelle gamme en renouvellement. Mais cette fois, OnePlus ferait appel à Mediatek pour l’animation de cette série plutôt qu’à Qualcomm afin de réduire les coûts et de proposer, selon les puces utilisées, des performances équivalentes ou presque.

La série OnePlus Nord 2 animée par Mediatek

Le site AndroidCentral rapporte les dires de certaines personnes plutôt jugées sérieuses expliquant que le prochain smartphone de la marque OnePlus dans le milieu de gamme sera baptisé Nord 2. Il poursuit en précisant qu’il sera équipé d’un processeur Mediatek Dimensity 1200 dont l’annonce est toute récente. Il s’agit d’une puce gravée en 6 nm intégrant 8 cœurs et un GPU Mali-G77 ainsi qu’une connectivité 5G. Sur le papier, le Dimensity 1200 serait bien meilleur qu’un processeur de la série 700 de Qualcomm et c’est notamment pour cette raison associée à son coût que le constructeur aurait préféré faire appel à Mediatek pour cette série. Reste à savoir à quel prix la série Nord 2 sera déclinée mais si elle est abordable, elle risque de faire beaucoup de bruit face à la concurrence.

L’annonce des caractéristiques techniques et physiques officielles pour le OnePlus Nord 2 sont attendus pour le deuxième trimestre 2021.