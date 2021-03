Le Samsung Galaxy A82 à venir avec un processeur overclocké qui a fait ses preuves

Samsung prépare son offre pour le milieu de gamme pour 2021 dont le Galaxy A82 pourrait bien être la figure de proue. Il vient d’être repéré sous Geekbench, livrant ainsi quelques détails techniques sur sa puce. En voici tous les détails.

Le smartphone Samsung Galaxy A82 ne devrait plus tarder à être officialisé car il vient d’être repéré dans les listes des résultats de l’outil de mesure de performances Geekbench. Après le Galaxy A80 et sa caméra rotative, la version A82 promet beaucoup et notamment en termes de puissance. En effet, alors que les précédents modèles étaient équipés de puces de milieu de gamme, celui-ci disposerait d’une puce haut de gamme dont le rendement a été optimisé, si on en croit la capture d’écran réalisée sous Geekbench.

Des scores qui correspondent à des puces déjà éprouvées

Ainsi, le mobile portant la référence Samsung SM-A826S a été testé et pu obtenir un score de 755 en single-core et de 2630 en multi-score. Ces résultats correspondent à ceux obtenus avec des puces haut de gamme de fin 2018 et la référence de la « carte mère » : msmnile, fait appel aux modèles Snapdragon 855 et Snapdragon 855 Plus, une version overclockée de la première. Ces derniers ont été installés sur les mobiles les plus haut de gamme et dont certains plus spécialisés dans l’univers du gaming. La puce serait associée à 6 Go de mémoire vive, une capacité bien inférieure à celle qui était alors proposée sur ces appareils bien souvent 8 Go au minimum.

La confirmation d’une puce overclockée selon le code source

Logiquement, la capture d’écran sous Geekbench nous confirme que le mobile Samsung SM-A826S sera animé par Android 11. Le code source indique que l’appareil profitera d’un GPU Adreno 640 avec une fréquence d’horloge de 2,96 GHz confirmant l’utilisation de la version Plus du Snapdragon 855. Reste à connaître les autres caractéristiques et plus particulièrement au niveau de ses capteurs photo puisque le Galaxy A80 et A81 disposent d’intégration originale sur ce point. Son design devrait être assez unique.