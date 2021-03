Top 3 des forfaits 60Go sans condition de durée avec RED by SFR, Bouygues Telecom et SOSH !

À la recherche du meilleur forfait mobile 60Go ? Vous trouverez votre bonheur parmi les offres promotionnelles des opérateurs RED by SFR, Bouygues Telecom et SOSH ! Découvrez notre Top 3 des forfaits en promotion sans condition de durée dans cet article.

RED by SFR et son forfait RED 60Go à prix réduit jusqu’au 8 mars

Jusqu’au 8 mars, 23h59, vous pouvez bénéficier du forfait RED 60Go au prix de 13€/mois au lieu de 15€/mois ! À ce tarif préférentiel, vous profiterez de 60Go d’Internet pour naviguer sur le Net en France et de 9Go supplémentaires, dédiés à votre connexion lors de vos séjours depuis l’Union européenne et les DOM. Pour vos communications, vous pourrez appeler et envoyer vos messages comme bon vous semble que vous soyez en France, dans l’UE ou dans les DOM !

L’offre RED est sans engagement, vous pourrez ainsi résilier votre abonnement à tout moment et sans frais.

Dans le détail, l’offre RED à 13€/mois vous propose :

60Go d’Internet en France + 9Go utilisables depuis l’UE et les DOM

utilisables depuis l’UE et les DOM Depuis la France : appels illimités vers la Métropole et les DOM (hors Mayotte), SMS et MMS illimités vers la Métropole

Depuis l’UE et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

Bouygues Telecom et sa série spéciale B&You 60Go valable jusqu’au 10 mars

Bouygues Telecom propose jusqu’au 10 mars, 23h59, sa série spéciale B&You 60Go à 12.99€/mois, sans engagement. Vous profiterez de 60Go d’Internet, dont 12Go que vous pourrez utiliser lorsque vous vous déplacez en Europe ou encore dans les DOM. Depuis ces destinations, vos appels, SMS et MMS bénéficieront de l’illimité, de même qu’en Métropole.

Dans le détail, la série spéciale B&You à 12.99€/mois vous offre les garanties suivantes :

60Go d’Internet en France, dont 12Go utilisables depuis l’Europe et les DOM

utilisables depuis l’Europe et les DOM Depuis la France : appels et SMS illimités vers la Métropole et les DOM, MMS illimités vers la Métropole

Depuis l’Europe et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

SOSH et sa série limitée 60Go valable jusqu’au 29 mars

Avec l’opérateur SOSH, vous avez un délai supplémentaire pour profiter de sa série limitée 60Go puisqu’elle prend fin le 29 mars à 9h00 ! 13.99€/mois, c’est le prix que propose SOSH et ce même après la première année d’abonnement. Ce forfait est également sans engagement et vous permet de bénéficier d’une enveloppe data de 60Go depuis la France, dont 8Go pour profiter d’Internet même depuis l’Europe et les DOM. L’ensemble de vos communications seront illimitées, où que vous soyez depuis ces destinations ainsi que depuis la France.

Pour résumer, la série limitée SOSH à 13.99€/mois vous propose :