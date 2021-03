Apple iPhone SE 2020 contre le Samsung Galaxy S20 FE, lequel est le meilleur ?

Disponible depuis plusieurs mois maintenant les smartphones de milieu de gamme Apple iPhone SE 2020 et Samsung Galaxy 20 FE sont intéressants. Nous avons choisi de les comparer afin que vous puissiez faire un choix aussi éclairé que possible.

Si vous aimez les appareils compacts, l’iPhone SE 2020 est tout à fait un modèle qui correspond puisqu’il ne pèse que 162 grammes contre 190 grammes pour le mobile de Samsung. En outre, il mesure seulement 138,8 mm de haut pour 7,3 mm d’épaisseur contre 159,9 mm de haut et 8,4 mm d’épaisseur. L’iPhone SE 2020 est décliné en plusieurs coloris plutôt funs ce qui est aussi le cas du Samsung. Les deux mobiles sont certifiés étanches à l’eau et à la poussière ce qui est toujours une très bonne chose.

La bataille des Soc Apple contre Samsung

L’iPhone SE 2020 est animé par la puce Apple A13 Bionic de l’an passé tandis que le Galaxy S20 FE fonctionne grâce au processeur Samsung Exynos 990 que l’on trouve également dans le Galaxy S20 5G. Le mobile d’Apple dispose de 4 Go de RAM contre 6 ou 8 selon la configuration choisie pour le Galaxy S20 FE. La batterie du Samsung a une capacité de 4500 mAh contre seulement 2815 mAh pour l’iPhone SE 2020 mais qui peut tout de même tenir une journée avec une seule charge.

Un tout petit écran contre une large surface d’affichage

L’écran du Samsung Galaxy S20 FE utilise une dalle Super AMOLED sur 6,5 pouces avec une définition de 1080x2400 pixels et surtout une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz alors que le mobile d’Apple embarque une surface d’affichage IPS, moins qualitative, sur 4,7 pouces avec une définition de 750x1334 pixels sur 60 Hz. Ils sont tous les deux compatibles avec le Wi-Fi 6 mais question de 5G ici.

Enfin, pour la configuration photo, le jeu est inégal puisque l’iPhone SE 2020 utilise un seul et unique capteur de 12 mégapixels alors que le Galaxy S20 FE embarque deux capteurs de 12 mégapixels et un autre objectif de 8 mégapixels avec un capteur à selfie de 32 mégapixels contre 7 mégapixels pour l’iPhone SE 2020.