Monstre de puissance : le nouveau smartphone gaming Red Magic 6 jusqu’à 18 Go de RAM et charge 120 Watts

La marque Red Magic qui est la division jeux de ZTE Nubia vient d’annoncer le début de la commercialisation de la série des smartphones gaming Red Magic 6, des appareils haut de gamme dont la version Pro embarque jusqu’à 18 Go de mémoire vive, de quoi être à l’aide pour l’exécution des applications les plus gourmandes. Une charge ultra rapide à 120 Watts est aussi prévue. Pour l’occasion, le constructeur a noué un partenariat avec le géant du jeu vidéo chinois, Tencent.

La division Red Magic représente les smartphones pensés pour le gaming et offrir les meilleures performances possibles. Il est donc normal que les deux mobiles qui composent la série Red Magic profitent de ce qui se fait de mieux actuellement en matière de composants. Ainsi, les Red Magic 6 et Red Magic 6 Pro s’appuient sur le processeur Qualcomm Snapdragon 888 qui est accompagné d’un système de refroidissement actif alors que la quasi-totalité des mobiles dans ce secteur utilise des solutions passives. Cela signifie d’un ventilateur est présent pour garder la température la plus fraîche possible pendant les sessions de jeu notamment. Celui-ci n’est pas à l’intérieur du mobile, mais vient sous la forme d’un accessoire comme c’est le cas pour le ROG Phone d’Asus.

Jusqu’à 18 Go de mémoire vive pour être parfaitement à l’aise

Le Red Magic 6 dispose de 8 Go de mémoire vive avec 128 Go d’espace de stockage tandis que la version Red Magic 6 Pro embarque 12 Go et 256 Go de mémoire interne. Mais la version Pro Transparent Edition reste la plus remarquable avec 18 Go de RAM et 512 Go de stockage. Les modèles Pro profitent d’une batterie de 4500 mAh qui supporte la charge rapide 120 Watts, soit la plus rapide au monde pour un mobile commercialisé. Il faudrait seulement 17 minutes pour une charge complète. La batterie du Red Magic 6 fait 5050 mAh mais pour une charge moins rapide puisqu’à une puissance maximale de 66 Watts.

Un écran géant OLED avec une fréquence de 165 Hz

Les Red Magic 6, Pro ou pas, sont équipés d’un écran de 6,8 pouces affichant une définition FHD+ sur une dalle OLED compatible 10 bits, mais avec une fréquence de rafraîchissement inédite jusqu’ici : 165 Hz contre 144 Hz, pour les meilleurs actuellement sur le marché.

Le constructeur a également optimisé la réponse tactile avec une fréquence de détection de 360 Hz multitouch et jusqu’à 500 Mhz avec un seul doigt pour une meilleure réactivité dans les jeux. Les mobiles sont animés par Android 11. La collaboration avec l’éditeur de jeux Tencent (League Of Legend, PUBG Mobile, Call Of Duty Mobile, etc.) a permis d’optimiser les mobiles avec les jeux, mais également les applications.

Pour les photos, tous utilisent la même configuration à savoir un capteur principal de 64 mégapixels accompagné d’un deuxième capteur de 8 mégapixels pour l’ultra grand angle et un dernier capteur de 2 mégapixels est là pour les photos en mode macro. Pour se prendre en selfie, l’appareil utilise un capteur de 8 mégapixels. Il y a un port audio jack 3,5 mm et un port USB-C. Le mobile est Bluetooth, Wi-Fi 6 et compatible 5G. Un lecteur d’empreinte digitale est installé sous l’écran.

Plus d’informations sur les versions internationales le 16 mars

Pour le moment, les Nubia Red Magic 6 et Red Magic 6 Pro ont été annoncés pour la Chine, mais des versions internationales devraient être annoncées le 16 mars prochain. En Chine, le Red Magic 6 est proposé à partir d’un prix équivalent à 490 € HT. Comptez sur un prix de 570 € HT pour la version Red Magic 6 Pro avec 12+256 Go et 850 € HT environ pour le modèle ultime Red Magic 6 Pro Transparent Edition à 18+512 Go.