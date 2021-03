La présentation de la série des OnePlus 9 est confirmée pour le 23 mars 2021 en partenariat avec Hasselblad

La nouvelle génération de smartphones OnePlus sera officiellement dévoilée le 23 mars. C’est le fabricant qui l’annonce par la publication d’un visuel dans lequel la date est mentionnée ainsi que le partenaire optique pour cette série, Hasselblad. En voici tous les détails.

Comme prévu, la marque OnePlus a annoncé la date de la présentation officielle pour la série OnePlus 9. Attendu également la collaboration avec la marque Hasselblad, spécialiste de la photo reconnue dans le monde entier pour la qualité de ces optiques et de ses appareils photo. Ce partenariat a été conclu pour une période de 3 ans, phase pendant laquelle OnePlus va tenter de rattraper son retard dans le domaine de la photo sur la concurrence et espère bien la dépasser dans les années à venir.

Un partenariat pour quels résultats ?

La collaboration entre OnePlus et Hasselblad a permis d’aboutir au développement des caméras pour la série 9. Le système comprend l’étalonnage des couleurs naturelles afin de proposer un aspect des plus réalistes sur les photos prises avec les smartphones nouvelle génération. Un mode Pro est disponible au sein de l’application sur les mobiles OnePlus 9 proposant une interface spécifique et surtout s’appuyant sur un traitement logiciel d’image Hasselblad prometteur.

Les smartphones de la série OnePlus 9 supporteront ainsi le format RAW 12 bits pour des couleurs et une plage dynamique plus fidèles à la réalité, comme le Samsung Galaxy S21 Ultra ou l’iPhone 12 avec son format ProRAW qui utilise les mêmes caractéristiques.

La série de smartphones OnePlus 9 arrivera avec un capteur Sony IMX 789 optimisé. Il y aura également un capteur ultra grand-angle sur 140 degrés. Tous les détails seront dévoilés officiellement le 23 mars prochain. Trois modèles devraient être annoncés : le OnePlus 9, OnePlus 9R et la version la plus haut de gamme, le OnePlus 9 Pro.