Carbon Mobile lance le Carbon 1 MK II, un smartphone tout en fibre de carbone

Il y a quelques jours, la marque allemande Carbon Mobile lançait officiellement son smartphone Carbon 1 MK II dont la particularité est de proposer une coque intégralement en fibre de carbone, ultra résistante et très légère faisant 125 grammes sur la balance et seulement 6,3 mm d’épaisseur. En voici tous les détails.

À côté des « classiques » châssis en verre et en plastique proposés sur la quasi-totalité des smartphones actuellement sur le marché, il est difficile de se distinguer, mais l’entreprise allemande Carbon Mobile semble avoir trouvé une solution. En effet, elle vient d’annoncer la commercialisation de son premier téléphone portable sous Android qui s’appuie sur une coque en fibre de carbone. Celle-ci a spécialement été étudiée et conçue pour laisser passer les signaux radio indispensables pour un tel appareil. Ce type de matériau est parfois utilisé dans l’industrie du mobile, mais seulement en petite quantité et pour des modèles élitistes, souvent extrêmement chers et donc pas nécessairement à la portée de tous.

Un mobile en fibre de carbone abordable ?

Le Carbon Mobile M1 MK II se veut plus abordable. Il est ainsi proposé pour un prix de 799 €. Il est disponible uniquement en noir pour le moment, mais l’entreprise travaille sur d’autres coloris qui pourraient être commercialisés un peu plus tard dans l’année. L’appareil est animé par Android 10, mais la mise à jour Android 11 est prévue d’ici fin 2021 pour les utilisateurs. L’interface est extrêmement proche d’Android dans sa version la plus pure, comme les Google Pixel. Techniquement, le Carbon Mobile M1 MK II n’est pas très en phase avec son prix, mais il faut surtout retenir que son châssis est le fruit d’un long travail de recherche et de développement. D’une finesse de 6,3 mm, c’est le mobile le plus fin au monde lorsqu’on sait que les iPhone 12 font 7,4 mm. Il fait 153,5 mm de hauteur et 74 mm de largeur.

Quelle fiche technique pour ce prix et cette robe ?

Ainsi, le Carbon Mobile M1 MK II utilise une puce Mediatek Helio P90 associée à 8 Go de mémoire vive avec 256 Go d’espace de stockage interne qui peut être étendu grâce à une carte mémoire micro SD. L’écran mesure 6 pouces en diagonale avec une dalle AMOLED et une définition de 1080x2160 pixels. Il est protégé grâce à la technologie Corning Gorilla Glass 6. Le mobile dispose d’une batterie d’une capacité de 3000 mAh que l’on recharge via le port USB-C. Le bloc photo est composé de deux capteurs de 16 mégapixels et il faut compter sur un objectif de 20 mégapixels pour se prendre en selfie. Il y a un lecteur d’empreinte digitale installé sur le profil. L’appareil est certifié IP65. Compatible 4G, le constructeur a promis une version 5G prochainement.