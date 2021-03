Smartphone pliant Google Pixel Fold, toutes les caractéristiques, les dates de sortie et les prix

L’année 2021 devrait être celle de l’arrivée de plusieurs smartphones pliants et pas seulement de la part des acteurs actuels de ce marché encore de niche puisque le géant américain est pressenti pour commercialiser son propre modèle pliant d’ici la fin de l’année. En voici tous les détails connus à ce jour.

Si on prend uniquement en compte les smartphones aux formes classiques, les constructeurs n’ont pas pris beaucoup de risques ces dernières années, mais la donne pourrait bien changer au moins pour plusieurs modèles puisque certains arboreront un format pliant qui semble séduire de plus en plus. Samsung, Huawei et Motorola ont ainsi été les pionniers de ces appareils se refermant sur eux-mêmes. Actuellement, les mobiles pliants ne sont plus qu’une vitrine technologique, mais semblent répondre à certains besoins pour une utilisation quotidienne.

Un Google Pixel Fold pour la fin de l’année et sur quels marchés ?

Google pourrait ainsi proposer son propre smartphone pliant sur le marché d’ici la fin de l’année 2021, si on en croit le sérieux Jon Prosser. En effet, celui-ci a récemment révélé que le Pixel Fold comme on pourrait l’appeler en attendant un nom officiel, serait un vrai produit et que son lancement arriverait au plus tard début 2022. Cette rumeur a été corroborée par un analyste, tout aussi sérieux, Ross Young qui suggère un lancement dans le courant du quatrième trimestre 2021. Cela respecterait le calendrier de Google qui dévoile habituellement ses nouveaux appareils mobiles lors d’évènements en octobre. Le Pixel 5 a officiellement été présenté le 30 septembre dernier pour une disponibilité quelques semaines plus tard.

Google a une vision moins mondiale que Samsung ou Xiaomi, par exemple qui touche de très nombreux pays. Pour le géant américain, la stratégie est différente. Par exemple, le Pixel 5 n’a été commercialisé que dans 9 pays dont la France, le Royaume-Uni, le Japon, Taïwan, l’Australie, le Canada, l’Allemagne, l’Irlande et bien sûr les États-Unis. Il est donc probable que le Pixel Fold suive cette logique et ne soit donc pas disponible partout dans le monde.

Quel serait son prix ?

Il faut compter un peu plus de 1500 €, hors remise, pour avoir un smartphone pliant actuellement sachant que les prix officiels sont supérieurs lorsque le mobile vient tout juste d’être présenté. Plusieurs constructeurs tentent les clients avec des offres spécifiques dont notamment la reprise de leur ancien appareil ou des paiements en plusieurs fois, par exemple. Mais, jusqu’ici, la stratégie de paiement et plus largement de renouvellement de mobile n’a jamais été dans ce sens. L’idée du géant américain est plutôt de proposer des technologies innovantes à des tarifs abordables. On peut donc raisonnablement penser que le Google Pixel Fold serait donc proposé à un prix beaucoup plus avantageux que ces rivaux.

Quelles caractéristiques physiques et techniques sont attendues ?

Il y a peu, le site The Elec révélait que Google avait choisi Samsung Display pour se fournir en dalles OLED flexibles. L’appareil pourrait donc utiliser le même principe que le Samsung Galaxy Z Fold 2 en se repliant vers l’intérieur, ce qu’à finalement choisir de faire Huawei pour son récent Mate X2. Pour la partie technique, récemment, Google a choisi le processeur de milieu de gamme pour équiper ses Pixel 4a 5G et Pixel 5 afin de réduire les coûts et proposer un tarif abordable. Le géant américain pourrait appliquer cette stratégie pour son mobile pliant.



L’appareil photo pourrait être l’un des atouts de cet appareil comme Google a su mettre en avant les possibilités de ces Pixel. La firme s’appuie sur le traitement logiciel pour produire des images exceptionnelles à partir des capteurs qui n’ont pas évolué depuis plusieurs années maintenant. Le Google Pixel Fold pourrait ainsi hériter des capteurs de 16 et 12 mégapixels installés dans le Pixel 5.