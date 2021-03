Où acheter le Samsung Galaxy A71 au meilleur prix et en promotion aujourd’hui ?

Equipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 730 couplé avec 6 Go de RAM, le Samsung Galaxy A71 sait se faire apprécier par ses performances mais aussi pour son prix abordable. Ce smartphone de milieu de gamme est accessible pour un peu plus de 300€ aujourd’hui. Etudions ensemble les avantages de ce téléphone mais surtout regardons où vous pouvez l’obtenir au meilleur prix.

Le Samsung Galaxy A71 en promotion à moins de 320€

Le Samsung Galaxy A71 est proposé actuellement chez différent marchand entre 320€ et 379€. Pour un Galaxy A71 pas cher, c’est chez Rakuten qu’il faut aller actuellement car il est proposé à 314.90€ seulement. Il affiche une réduction de -34%. Vous pouvez bénéficiez d’une livraison gratuite et de 9.45€ sur votre cagnotte Club R. Si vous n’êtes pas encore membre, du Club R, n’hésitez pas à le rejoindre pour profiter de nombreux avantages.

Le Samsung Galaxy A71 : des performances appréciées et reconnues

Pourquoi choisir le Samsung Galaxy A71 ? Il est équipé d’un écran Super Amoled Plus de 6.7 pouces. Il se fait remarquer par sa grande taille mais aussi par sa qualité d’image. Côté photo, il embarque 4 capteurs photos dont un capteur principal de 64 Mpx et permet de réaliser photos en mode rapproché. Pour ses performances, il peut compter sur une puce Snapdragon 730 épaulé par 6 ou 8 Go de mémoire vive. La fluidité de navigation est donc au rendez-vous. Avec une batterie de 4500 mAh et sa compatibilité avec la charge rapide, vous ne serez pas déçu par sa tenue.

Où acheter le Galaxy A71 ?

Si vous avez raté l’offre citée plus haut chez Rakuten, ne vous inquiétez pas. Regardez ci-dessous les différents prix du Galaxy A71 chez les différents marchands comme Boulanger, Fnac, Darty ou encore Cdiscount. Il vous suffit de comparer les prix de ce téléphone et vous saurez tout de suite où acheter le Galaxy A71 au meilleur prix. Ces derniers sont actualisés tous les jours pour vous simplifier la vie et vous permettre de faire une bonne affaire. Il serait dommage de payer votre futur smartphone trop cher.