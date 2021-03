Oppo Find X2 Pro contre Xiaomi Mi 11, lequel choisir ?

Vous hésitez encore entre les smartphones haut de gamme Oppo Find X2 Pro et Xiaomi Mi 11 ? Voici quelques éléments qui devraient vous aider à faire votre choix de la manière la plus éclairée possible.

Le Oppo Find X2 Pro est décliné en deux versions, soit noire, assez classique ou beaucoup plus original, avec un dos en cuir orange et des liserés dorés qui lui confère un aspect extrêmement luxueux et un toucher particulièrement agréable. De son côté, le Xiaomi Mi 11 arbore des lignes assez classiques, mais propose une excellente qualité de fabrication symbole du haut de gamme de la marque. Le Mi 11 fait 196 grammes contre 217 grammes pour le Find X2 Pro en finition noire (200 grammes pour la finition Cuir vegan), mais une impression d’une très grande finesse pour ce dernier.

Un Soc de l’an dernier contre le plus récent

Pour la partie calcul et puissance brute, le Xiaomi Mi 11 dispose du processeur Qualcomm Snapdragon 888 de décembre 2020 alors que le Oppo Find X2 Pro s’appuie sur le Snapdragon 865, moins performant, mais parfaitement capable.



Le Find X2 Pro utilise 12 Go de RAM LPDDR5 pour compenser alors que le Mi 11 en propose 8. La capacité du Find X2 Pro est de 512 Go sur une norme UFS 3.0 sans possibilité d’étendre la mémoire, comme le Mi 11 qui est décliné en version 128 ou 256 Go en mode UFS 3.1, plus rapide. Il faut donc bien choisir la capacité souhaitée avant de se décider.

Le Find X2 Pro embarque une batterie de 4260 mAh contre 4600 mAh pour le Mi 11, mais le Oppo se charge plus rapidement supportant 65 Watts contre 55 Watts pour le mobile Xiaomi. Ce dernier profite, en outre, de la charge par induction, sans fil et la charge inversée.

Des écrans remarquables pour les deux

Les écrans des Xiaomi Mi 11 et Oppo Find X2 Pro sont tous les deux remarquables. Celui du Mi 11 a tout de même la particularité d’être incurvé sur les 4 bords afin de faciliter l’ergonomie générale. Il fait 6,81 pouces sur une dalle AMOLED 10 bits avec une définition 1440x3200 pixels compatible HDR10+ et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz.

Sur le Find X2 Pro, l’écran mesure 6,7 pouces aussi sur une dalle AMOLED d’une définition de 1440x3168 pixels, 10 bits (8+2) pouvant afficher 1 milliard de couleurs et compatible HDR, 120 Hz.

Ils sont tous les deux 5G et profitent d’une connectivité Wi-Fi 6 autorisant une large couverture du signal et des débits très haute vitesse. Pour les deux, il y a un lecteur d’empreinte digitale qui garantit l’accès au seul propriétaire.

Une partie multimédia bien musclée

Pour la partie photo, le Find X2 Pro utilise une configuration qui s’appuie sur deux capteurs de 48 mégapixels et un dernier de 13 mégapixels. Pour se prendre en selfie, il utilise un objectif de 32 mégapixels.

Pour le Mi 11, il embarque la nouvelle génération de capteurs de 108 mégapixels avec un objectif de 13 mégapixels pour le grand-angle et un dernier de 5 mégapixels. Pour les selfies, il faut compter sur le capteur de 20 mégapixels installé dans le poinçon, en haut à gauche sur l’écran. Le mobile est capable de filmer avec une définition 8K à 30 images par seconde. Il est certifié Hi-Res et propose un port infrarouge pour le transformer en une télécommande universelle pour piloter tous les équipements audio et vidéo.