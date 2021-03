Dernier jour pour profiter des promotions sur les forfaits 80Go chez Free Mobile et Prixtel !

Si vous n’avez pas encore jeté votre dévolu sur l’une des offres promotionnelles des opérateurs Free Mobile et Prixtel sur les forfaits 80Go, il vous reste jusqu’à ce soir, 23h59, pour vous lancer ! Nous vous les présentons dans cet article

Free Mobile : série Free 80Go à 11.99€/mois

L’opérateur Free Mobile propose sa série Free 80Go au prix de 11.99€/mois la première année d’abonnement ! Au-delà de ces 12 mois, vous passerez automatiquement au forfait Free 5G, dont le tarif s’élève à 19.99€/mois. Ce changement de forfait vous permettra de profiter davantage de garanties telles qu’une enveloppe data plus importante, voire illimitée, 25Go d’Internet à l’étranger, une liste plus étoffée de pays inclus pour les communications et Internet !

La série Free 80Go est sans engagement et vous offre l’illimité pour l’ensemble de vos communications ainsi qu’une enveloppe data de 10Go pour rester connecter au sein de l’UE et des DOM !

Dans le détail, la série Free 80Go vous offre les garanties suivantes :

80Go d’Internet + Free WiFi illimité en France, 10Go utilisables depuis l’UE et les DOM

utilisables depuis l’UE et les DOM Depuis la France : appels illimités vers la Métropole et les DOM (hors Mayotte), SMS illimités vers la Métropole et les DOM, MMS illimités vers la Métropole

Depuis l’UE et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

Prixtel : forfait Le grand à prix réduit

Prixtel, de son côté, met en avant une réduction de 7€/mois pendant 1 an sur son forfait Le grand ! Également sans engagement, ce dernier est neutre en CO2 et est disponible sur le réseau Orange et SFR afin que vous choisissiez le plus efficace selon votre lieu de résidence.

Le tarif du forfait Le grand s’ajuste en fonction de votre consommation Internet et s’organise comme suit :

Jusqu’à 40Go : 7.99€/mois pendant 1 an puis 14.99€/mois

De 40Go à 60Go : 10.99€/mois pendant 1 an puis 17.99€/mois

De 60Go à 80Go : 12.99€/mois pendant 1 an puis 19.99€/mois

En termes de garanties, vous bénéficierez de l’illimité pour que vous puissiez appeler et envoyer vos messages sans compter, mais aussi de 15Go (inclus) pour vous connecter lors de vos séjours à l’étranger (UE et DOM), quel que soit votre palier data.

Ce qu’il faut retenir du forfait Le grand :