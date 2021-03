PROMO : Le retour des forfaits Very B&You chez Bouygues Telecom !

Bouygues Telecom lance trois nouvelles promotions B&You et exclusivement en ligne ! De 5Go à 5.99€ à 200Go à 14.99€ par mois, il y en a pour tous les goûts et tous les budgets ! Découvrez ces forfaits sans engagement disponibles jusqu'au 17 mars inclus dans cet article !

La promo B&You 5Go à 5.99€ par mois

Pour les petits budgets ou celles et ceux qui souhaitent l’essentiel, Bouygues Telecom relance son forfait B&You 5Go ! Au prix de 5.99€/mois, vous profiterez de l’illimité pour l’ensemble de vos communications depuis la France, l’Europe et les DOM. Depuis ces destinations, vous pourrez également utiliser les 5Go qui constituent votre enveloppe Internet.

Retour de l'offre Very B&You 200Go à moins de 15€

Bouygues Telecom met en avant deux forfaits sans engagement avec une enveloppe data plus importante : 100Go et 200Go ! Ces forfaits vous offrent la possibilité de communiquer* sans vous limiter que vous soyez en France, en Europe ou encore dans les DOM ! Là aussi, vous pouvez appeler et envoyer vos SMS en illimité vers les DOM lorsque vous êtes en France.

Le forfait B&You 100Go est au prix de 12.99€/mois et vous permet de bénéficier de 100Go d’Internet en France, dont 12Go que vous pourrez utiliser lorsque vous voyagez en Europe et dans les DOM.

La seconde offre B&You vous propose 200Go d’Internet en France, dont 15Go utilisables lors de vos séjours en Europe et dans les DOM, pour la somme de 14.99€/mois.

*appels, SMS et MMS

Un forfait 5G avec 130Go à 24.99€/mois

L’opérateur propose aussi une série spéciale B&You avec 130Go d’Internet sur le réseau 4G ou 5G au tarif mensuel de 24.99€ ! Ce forfait vous permet donc de naviguer à toute vitesse à hauteur de 130Go sur Internet, mais aussi de profiter de 20Go (inclus) pour rester connecté depuis l’Europe et les DOM.

Du côté des communications, la série spéciale B&You 130Go propose les garanties suivantes :