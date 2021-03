PROMO : un forfait mobile 10Go pour seulement 4.99€ sur Orange ou SFR

Au lendemain des premières soldes de l’année, Prixtel a fait le choix de rester un peu dans la même dynamique en revoyant l’ensemble de son catalogue. Au programme, toujours trois forfaits mobiles ajustables et neutres en C02, mais avec de nouveaux paliers et d’intéressantes réductions sur les prix, pour encore plus d’économies.

Forfait Le petit : 10 Go pour seulement 4,99 €/mois Le forfait d’entrée du catalogue de Prixtel est idéal pour couvrir les petits besoins en data internet, avec une facture qui s’adapte à votre consommation du mois et une remise de 5 €/mois sur la première année. Ses trois paliers de facturation se présentent désormais comme suit : Jusqu’à 10 Go : 4,99 €/mois pendant 12 mois, puis 9,99 €/mois

Entre 10 Go et 15 Go : 7,99 €/mois pendant 12 mois, puis 12,99 €/mois

Entre 15 Go et 20 Go : 9,99 €/mois pendant 12 mois, puis 14,99 €/mois Pour ce qui est de vos besoins en téléphonie, vos appels, SMS et MMS depuis et vers la France métropolitaine, les DOM ainsi que les autres pays de l’UE sont offerts en illimité. Ce forfait inclut par ailleurs une enveloppe web allant jusqu’à 10 Go que vous pouvez utiliser lors de vos séjours en UE et dans les DOM. Forfait Le grand : 40 Go à 7,99 €/mois Le forfait intermédiaire reprend globalement la même formule, mais avec des volumes web plus importants, ainsi qu’une remise de 7 €/mois sur vos factures des 12 premiers mois. Les trois paliers correspondant se déclinent comme suit : Jusqu’à 40 Go : 7,99 €/mois pendant 1 an, puis 14,99 €/mois

Entre 40 Go et 60 Go : 10,99 €/mois pendant 1 an, puis 17,99 €/mois

Entre 60 Go et 80 Go : 12,99 €/mois pendant 1 an, puis 19,99 €/mois Côté téléphonie, vous bénéficiez ici aussi, de l’illimité pour vos appels, SMS et MMS depuis et vers la France métropolitaine, les DOM et les pays de l’UE. Quant à l’enveloppe web offerte lors de vos voyages en Outre-mer ou en UE, elle passe à 15 Go/mois. Forfait Le géant : jusqu’à 200 Go en 4G/5G à partir de 12,99 €/mois La nouvelle grille de tarifs de Prixtel est tout particulièrement avantageuse pour les gros consommateurs de data, grâce aux réductions supplémentaires accordées. Le prix d’entrée de ce forfait passe en effet à 12,99 €/mois au lieu de 14,99 €/mois avec une remise de 7 €/mois pendant la première année. Les nouveaux paliers de facturation sont donc les suivants : Jusqu’à 100 Go : 12,99 €/mois pendant 12 mois, puis 19,99 €/mois De 100 Go à 150 Go : 17,99 €/mois pendant 12 mois, puis 24,99 €/mois

De 150 Go à 200 Go : 22,99 €/mois pendant 12 mois, puis 29,99 €/mois. Sur ce palier, les services de téléphonie offerts sont plus conséquents, avec, depuis la France métropolitaine, l’illimité pour : Les appels vers les fixes et mobiles de France métropolitaine, ainsi que vers les numéros fixes de l’UE et des DOM Les appels vers les fixes et les mobiles des Etats-Unis et du Canada

Les SMS et MMS vers tous les mobiles de France métropolitaine. Pour vos courts séjours dans les DOM ou au sein de l’UE, vous bénéficiez chaque mois de 15 Go, ainsi que de l’illimité pour vos appels, SMS et MMS vers ces zones et vers la France métropolitaine. Rappelons que pour chacun de ces forfaits, Prixtel laisse à ses abonnés la possibilité de choisir entre le réseau de Orange et SFR. De plus, conformément au nouvel engagement écologique de ce MVNO, tous ces forfaits sont eco-friendly.