Où acheter le Xiaomi Mi 11 au meilleur prix ?

Depuis le 9 mars 2021, le Xiaomi Mi 11 est enfin disponible chez de nombreux marchands. Après son annonce officielle et la phase de précommande, le Mi 11 a enfin trouvé place en boutique. Vous pouvez dès aujourd’hui l’acheter. Comme souvent, les prix des smartphones peuvent être différents selon les vendeurs. Nous allons regarder ensemble si le Mi 11 fait l’objet de promotion et où vous devez aller pour l’acheter au meilleur prix.

Où acheter le Xiaomi Mi 11 à 699€ au lieu de 799€ ?

Disponible en France depuis le 9 mars, vous trouverez le Xiaomi Mi 11 chez de nombreux marchands comme Amazon, Cdiscount, Fnac, Boulanger ou encore Rakuten. Si vous avez un magasin Fnac ou Darty à proximité de chez vous, ce bon plan pour un Xiaomi Mi 11 en promotion est pour vous. En effet, ces deux marchands offrent 100€ de remise sur le Mi 11 si vous choisissez le retrait en magasin comme mode de livraison lors de votre achat. Ainsi, obtenez-le pour 699€ au lieu de 799€.

Le modèle concerné par l’offre est le Xiaomi Mi 11 disposant d’un espace de stockage de 256 Go. Il est disponible en bleu ou en gris.

50€ de remise sur le Xiaomi Mi 11 chez Amazon

Ce smartphone a été annoncé à un prix de vente de 799€ par le constructeur Xiaomi. Si vous n'avez pas de magasin Fnac ou Darty à proximité, foncez Amazon pour un Xiaomi Mi 11 pas cher, dès aujourd’hui. Il est en effet proposé à 749€ au lieu de 799€ soit une remise immédiate de 50€.

Le Mi 11 concerné par l’offre est de couleur grise ou bleue. Il dispose de 128 Go de stockage. En le commandant chez Amazon vous avez la possibilité de payer en 4 fois sans frais, de profiter d’une livraison gratuite et rapide. Il est vendu et expédié directement par Amazon.

Pourquoi acheter le Xiaomi Mi 11 ?

Annoncé officiellement fin février 2021, le Xiaomi Mi 11 est le dernier smartphone haut de gamme proposé par le constructeur. Il vient directement concurrencer l’iPhone 12 d’Apple ou le Samsung Galaxy S21. N’hésitez pas à consulter notre guide appelé « Comparatif : Xiaomi Mi 11, Apple iPhone 12 ou Samsung Galaxy S21, lequel est le meilleur ? » pour choisir entre ces trois modèles.

Le Xiaomi Mi 11 est doté de la toute dernière puce de Qualcomm, la plus performante du moment, à savoir la puce Snapdragon 888 doté du modem X60 qui assure sa compatibilité avec la 5G. Elle est épaulée par 8 ou 12 Go de mémoire vive ce qui lui confère des performances et une fluidité de navigation impressionnantes. Son écran Amoled de 6.81 pouces offre une très belle qualité d’image. Pour la photo, le Mi 11 est équipé de trois capteurs photo dont un principal de 108 Mpx. Avec une batterie de 4600 mAh et sa compatibilité avec la charge rapide, vous serez tranquille.