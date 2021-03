Le Top 4 des forfaits mobiles à moins de 10€ avec 20Go et communications illimitées

Si vous êtes à la recherche d’un forfait sans engagement avec 20Go d’Internet, vous allez apprécier les promotions proposées par les opérateurs Prixtel, Coriolis Telecom, La Poste Mobile et Cdiscount Mobile sur leur offre mobile 20Go ! Nous vous les présentons dans cet article.

Prixtel : jusqu’à 20Go à moins de 10€/mois jusqu’au 16 mars

L’opérateur qui s’ajuste à votre consommation data et qui propose ses forfaits neutres en CO2 met en avant son forfait Le petit avec 5€/mois de réduction la première année d’abonnement ! Ainsi, pour une consommation Internet allant 15Go à 20Go*, vous vous acquitterez de la somme de 9.99€/mois pendant 1 an (au lieu de 14.99€/mois) !

Disponible au choix sur le réseau Orange ou SFR, l’offre Le petit vous propose jusqu’à 10Go d’Internet lorsque vous vous déplacez à l’étranger (UE et DOM). Enfin, vous profiterez de l’illimité pour l’ensemble de vos communications que vous soyez en France, dans l’UE ou encore dans les DOM.

*palier data maximum sur ce forfait, renseignez-vous pour découvrir le tarif des paliers data inférieurs

Coriolis Telecom : forfait Brio Liberté 20Go à moins de 7€/mois

Coriolis Telecom permet à tout nouvel abonné de bénéficier de 8€/mois de réduction les 6 premiers mois d’abonnement sur son forfait Brio Libérté 20Go ! Ainsi, vous paierez la somme de 6.99€/mois pendant 6 mois avant de revenir au tarif mensuel initial de 14.99€ (48€ d’économie) !

Ce forfait pas cher vous offre 20Go d’Internet depuis la France ainsi que 8Go utilisables lors de vos séjours dans l’UE et les DOM. Vous pourrez également appeler et envoyer vos messages (SMS/MMS) sans compter depuis ces destinations, de même qu’en France.

La Poste Mobile : forfait 20Go au prix fixe de 9.99€

La Poste Mobile de son côté propose un forfait 20Go au prix de 9.99€/mois sans condition de durée jusqu’au 23 mars ! Ce forfait sans engagement vous permet de naviguer à hauteur de 20Go sur le web depuis la France et de bénéficier de 10Go pour rester connecté même à l’étranger (UE et DOM). Vous pourrez également communiquer comme bon vous semble en France et depuis l’UE et les DOM.

Notez qu’avec ce forfait 20Go, La Poste Mobile vous permet de communiquer depuis la France comme suit :

Appels (hors Visio) et MMS illimités vers les DOM

MMS illimités vers la Métropole

Cdiscount Mobile : la promo 20Go à 2.99€ par mois

Le MVNO Cdiscount Mobile propose une série limitée avec 20Go au prix de 2.99€ par mois pendant 6 mois puis 9€ jusqu’au 17 mars ! Cette offre mobile à petit prix vous permet de surfer à hauteur de 20Go sur le web depuis la France et de bénéficier de 2Go pour rester connecté même à l’étranger (UE et DOM en 4G). Vous pourrez également communiquer sans compter en France et depuis l’UE et les DOM.