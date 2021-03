Le ROG Phone 5 officiellement dévoilé : Écran AMOLED 144 Hz et jusqu’à 16 Go de RAM

Comme prévu, le constructeur Asus a officiellement présenté le nouveau smartphone de gaming, ROG Phone 5. Décliné en quatre versions avec différentes configurations, il peut embarquer jusqu’à 16 Go de mémoire vive en plus de composants de pointe. En voici tous les détails.

La nouvelle gamme de smartphones gaming Asus ROG Phone 5 est donc officiellement présentée et s’articule autour de quatre modèles pour la France proposant des configurations et des tarifs distincts afin de toucher un public aussi large que possible. Au passage, pas de panique, nous n’avons pas loupé le ROG Phone 4 puisqu’il n’existe pas étant donné que le chiffre 4 porte malheur en Asie et n’a pas été retenu par le constructeur pour ne pas lui attirer d’ennuis.

Jusqu’à 16 Go de RAM

Le ROG Phone 5 est proposé avec 8, 12 ou 16 Go de mémoire vive. Le mobile profitant de 8 Go dispose d’une capacité de stockage de 128 Go alors que les autres bénéficient de 256 Go, tous sur une base UFS 3.1. Ils utilisent tous le processeur Qualcomm Snapdragon 888. Ils sont équipés d’un écran AMOLED Samsung au format 20,4:9 affichant une définition de 1080x2448 pixels sur 6,78 pouces, contre 6,57 pouces pour son prédécesseur. En outre, on peut compter sur une fréquence de rafraîchissement maximale de 144 Hz. Celle-ci peut passer de 60 à 120 Hz, ou 144 Hz, selon les applications en mode automatique afin d’optimiser la consommation d’énergie. Asus a pu augmenter légèrement la fréquence d’échantillonnage passant de 270 Hz sur le ROG Phone 3 à 300 Hz sur le ROG Phone 5. L’écran est certifié HDR10+ et couvrirait 110% de l’espace colorimétrique DCI-P3 avec un pic de luminosité de 1200 nits, selon le constructeur.

Une batterie de très grande capacité : 6000 mAh

Le ROG Phone 5 est compatible Wi-Fi 6 et 5G. Il supporte le NFC et peut accueillir jusqu’à 2 cartes SIM. Tous les modèles profitent d’une grosse capacité de batterie puisque le constructeur a réussi à intégrer une batterie de 6000 mAh divisée, exactement en deux modules de 3000 mAh. Elles supportent la charge rapide à 65 Watts et le chargeur correspondant est livré avec le produit. Comme sur la version précédente, il est possible de charger l’appareil par le bas ou par le côté puisqu’il dispose de deux ports USB-C. L’un d’entre eux peut d’ailleurs servir à accueillir l’accessoire pour rafraichir le mobile, l’AeroActive Coller 5 qui reprend les mêmes principes que ses prédécesseurs.

Photo : on reprend les mêmes et on recommence

Enfin, pour la partie photo, le ROG Phone 5 reprend les optiques du ROG Phone 3. Il s’agit donc d’un capteur principal de 64 mégapixels, un Sony IMX686 ouvrant à f/1.8. Il est accompagné d’un capteur grand-angle de 13 mégapixels et un dernier objectif dédié à la macro de 5 mégapixels termine la configuration. Pour se prendre en selfie, il y a un capteur de 24 mégapixels. Notez qu’il est possible de filmer avec une définition Ultra HD 8K à 30 images par seconde pour Ultra HD à 60 images par seconde.

Il y a une prise audio jack pour les casques et on peut compter sur la présence d’un ampli de classe G intégré qui détecte l’impédance du casque pour basculer sur le mode approprié. Il y a deux haut-parleurs pour un son stéréo proposant un son plus puissant par rapport au précédent modèle, selon Asus. Il pèse 239 grammes pour des dimensions de 173x77x9,9 mm.

Le nouveau smartphone gaming Asus ROG Phone 5 8+128 Go est disponible pour 800 €. Comptez sur un prix de 900 € pour la version ROG Phone 5 12+256 Go décliné en noir ou en blanc. Enfin, le ROG Phone 5 16+256 Go est proposé à un tarif de 1000 €, aussi proposé en noir ou en blanc.